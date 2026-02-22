Глава Battlestate резко ответил игроку по поводу бана в Escape from Tarkov

Руководитель студии Battlestate Games и идейный вдохновитель Escape from Tarkov Никита Буянов вновь оказался в центре внимания после публичного ответа игроку, пожаловавшемуся на поддержку.

Буянов давно известен прямолинейной манерой общения в соцсетях. Он регулярно публикует короткие ролики с демонстрацией будущих обновлений, оружия и внутриигровых событий, а также нередко вступает в дискуссии с сообществом. На этот раз поводом стал комментарий пользователя, утверждавшего, что с 2019 года поддерживает проект, но не получил должной помощи по своему обращению в саппорт.

Глава студии попросил уточнить детали и получил номер тикета. Спустя примерно час Буянов публично ответил, заявив, что причина проблемы — использование радар-чита. Сообщение быстро разошлось по соцсетям и собрало сотни тысяч просмотров. Часть аудитории поддержала разработчика, отметив его открытость, другие же сочли подобный формат ответа слишком резким.

Сам игрок позже отрицал использование запрещённых программ. Впрочем, проблема читеров для Escape from Tarkov остаётся одной из самых болезненных тем — разработчики не раз сравнивали борьбу с ними с бесконечной битвой против «многоголовой гидры».

Ситуация получила продолжение, когда другой пользователь призвал Буянова «перестать сидеть в Twitter и заняться оптимизацией игры». Ответ не заставил себя ждать: разработчик в грубой форме дал понять, что сам решит, чем ему заниматься.

Подобные эпизоды лишь укрепляют репутацию Буянова как одного из самых эмоциональных и откровенных руководителей в индустрии — и одновременно подогревают дискуссии вокруг методов коммуникации Battlestate Games с сообществом.