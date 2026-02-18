Глобальный ивент и новый босс - хедлайнеры обновленной дорожной карты Escape from Tarkov на первую половину 2026 года

Компания Battlestate Games представила дорожную карту Escape from Tarkov, рассчитанную до конца второго квартала (ориентировочно июнь-июль). Ключевым событием станет патч 1.0.5.0, в котором появится новый босс (пока безымянный и неопознанный) и масштабное внутриигровое событие, приуроченное к его появлению.

Перед этим выйдет патч 1.0.4.0, включающий:

DLSS 4.5;

Технические улучшения механики сюжетных заданий и распределения наград;

Переработанную анимацию оружия и движений в режиме прицеливания;

Звуковые эффекты при падении магазинов;

Балансировочные правки, QoL-улучшения (повышение удобства игры) и исправления на основе отзывов игроков;

Переработку системы переподключения к рейду.

В дополнение к событию с новым боссом во втором квартале пользователей ждут:

Технические улучшения, направленные на сокращение времени загрузки и выхода из матча, а также на повышение производительности интерфейса вне рейдов;

Обновление системы Culling (отсечения невидимых объектов) для улучшения производительности непосредственно в рейдах (наконец-то!);

Переработка растительности на всех локациях;

Балансировочные правки, QoL-изменения и накопительные исправления на основе отзывов игроков;

Новые варианты кастомизации ЧВК.

Разработчики Escape from Tarkov пообещали, что во второй половине 2026 года контента будет еще больше.