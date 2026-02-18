ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Escape from Tarkov 27.07.2017
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, MMO, От первого лица
7.4 2 644 оценки

Глобальный ивент и новый босс - хедлайнеры обновленной дорожной карты Escape from Tarkov на первую половину 2026 года

Gruz_ Gruz_

Компания Battlestate Games представила дорожную карту Escape from Tarkov, рассчитанную до конца второго квартала (ориентировочно июнь-июль). Ключевым событием станет патч 1.0.5.0, в котором появится новый босс (пока безымянный и неопознанный) и масштабное внутриигровое событие, приуроченное к его появлению.

Перед этим выйдет патч 1.0.4.0, включающий:

  • DLSS 4.5;
  • Технические улучшения механики сюжетных заданий и распределения наград;
  • Переработанную анимацию оружия и движений в режиме прицеливания;
  • Звуковые эффекты при падении магазинов;
  • Балансировочные правки, QoL-улучшения (повышение удобства игры) и исправления на основе отзывов игроков;
  • Переработку системы переподключения к рейду.

В дополнение к событию с новым боссом во втором квартале пользователей ждут:

  • Технические улучшения, направленные на сокращение времени загрузки и выхода из матча, а также на повышение производительности интерфейса вне рейдов;
  • Обновление системы Culling (отсечения невидимых объектов) для улучшения производительности непосредственно в рейдах (наконец-то!);
  • Переработка растительности на всех локациях;
  • Балансировочные правки, QoL-изменения и накопительные исправления на основе отзывов игроков;
  • Новые варианты кастомизации ЧВК.

Разработчики Escape from Tarkov пообещали, что во второй половине 2026 года контента будет еще больше.

7
1
Комментарии:  1
Ваш комментарий
Alex Energy

Было бы понятно конечно, а так ничего не понятно

1