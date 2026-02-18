Глобальный ивент и новый босс - хедлайнеры обновленной дорожной карты Escape from Tarkov на первую половину 2026 года

Компания Battlestate Games представила дорожную карту Escape from Tarkov, рассчитанную до конца второго квартала (ориентировочно июнь-июль). Ключевым событием станет патч 1.0.5.0, в котором появится новый босс (пока безымянный и неопознанный) и масштабное внутриигровое событие, приуроченное к его появлению.
Перед этим выйдет патч 1.0.4.0, включающий:
- DLSS 4.5;
- Технические улучшения механики сюжетных заданий и распределения наград;
- Переработанную анимацию оружия и движений в режиме прицеливания;
- Звуковые эффекты при падении магазинов;
- Балансировочные правки, QoL-улучшения (повышение удобства игры) и исправления на основе отзывов игроков;
- Переработку системы переподключения к рейду.
В дополнение к событию с новым боссом во втором квартале пользователей ждут:
- Технические улучшения, направленные на сокращение времени загрузки и выхода из матча, а также на повышение производительности интерфейса вне рейдов;
- Обновление системы Culling (отсечения невидимых объектов) для улучшения производительности непосредственно в рейдах (наконец-то!);
- Переработка растительности на всех локациях;
- Балансировочные правки, QoL-изменения и накопительные исправления на основе отзывов игроков;
- Новые варианты кастомизации ЧВК.
Разработчики Escape from Tarkov пообещали, что во второй половине 2026 года контента будет еще больше.
