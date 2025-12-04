Хорошая концовка в Escape from Tarkov намекнула на возможный сиквел и продолжение истории за пределами Таркова

Escape from Tarkov официально вышла на версию 1.0 в ноябре, завершив многолетнюю фазу разработки. Вместе с полноценным релизом в игре наконец появилась сюжетная кампания — первая в истории проекта. И уже сейчас она породила главный вопрос, который волнует фанатов: готовит ли Battlestate Games продолжение?

На платформе BiliBili игрок под ником NeverPlayScav стал первым, кто сумел открыть самую сложную и престижную концовку кампании — Уцелевший. Именно она оказалась наиболее насыщенной сюжетными деталями, и именно она намекнула на будущее вселенной.

Далее идут спойлеры.

Во время финальной миссии игрок прорывается через терминал, после чего его встречает судно ЗУБР — символ спасения. Однако попытка капитана корабля убить героя показывает: даже в момент побега доверять никому нельзя. Лишь вмешательство бойца ВС РФ спасает ситуацию. Но самым важным оказывается финальный эпизод — над городом появляются истребители, сбрасывающие на Тарков ядерный заряд. Город исчезает, а игрок и сопровождающий его солдат уходят в «свободное плавание».

Именно их финальный диалог стал точкой, которая взорвала обсуждения:

«Теперь мы возьмёмся за TerraGroup. Весь мир узнает правду. Дальше — мы сами решаем свою судьбу».

Такой открытый финал выглядит как идеальная сцена для продолжения — будь то полноценная вторая часть или новая сюжетная игра во вселенной. Известно, что Battlestate Games уже работает над другими проектами в мире Таркова, а также планирует выпуск DLC для 1.0, однако до сих пор не было ясного намёка, куда именно может развиваться сюжет.

Теперь же «хорошая концовка» фактически оставляет дверь открытой для сиквела о войне с TerraGroup, впервые выводя историю за пределы Таркова и предлагая новый масштаб, новые фракции и, возможно, совершенно другой формат игры.

Если это и не прямое подтверждение второй части, то уж точно — самое убедительное указание на то, что история Таркова только начинается.