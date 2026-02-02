Игроки Escape from Tarkov предлагают внедрить PlaySafe ID для борьбы с читерами

Читерство остаётся одной из главных проблем Escape from Tarkov на протяжении многих лет. Несмотря на регулярные заявления Battlestate Games о постоянной работе над античитом, игроки всё чаще говорят о том, что ситуация практически не меняется: заблокированные аккаунты быстро заменяются новыми, а доверие к матчмейкингу продолжает падать.

На этом фоне в сообществе Таркова набирает популярность инициатива с предложением внедрить систему PlaySafe ID — решение для верификации игроков и более защищённого подбора матчей. Идея активно обсуждается на платформе Tarkov Community, где пользовательские предложения собирают голоса и поднимаются в рейтинге. На момент публикации за внедрение PlaySafe ID проголосовало более 150 человек, при этом подавляющее большинство поддержало инициативу.

Сторонники предложения подчёркивают, что речь идёт не о дополнительных ограничениях для честных игроков, а о создании среды, в которой подтверждённые пользователи будут реже сталкиваться с нарушителями. По мнению сообщества, подобный подход может стать первым по-настоящему долгосрочным решением проблемы, которая преследует Escape from Tarkov ещё со времён альфа-тестирования.

Дополнительный интерес к теме вызывает тот факт, что PlaySafe ID ранее уже проявляла интерес к сотрудничеству с Battlestate Games и внимательно изучала ситуацию вокруг Tarkov. Компания также участвовала в исследованиях, показывающих масштаб проблемы читерства в онлайн-играх, где Escape from Tarkov нередко упоминается как один из наиболее пострадавших проектов.

Официальной реакции со стороны разработчиков пока не последовало, однако активность игроков ясно даёт понять: сообщество ждёт более решительных шагов и готово поддержать новые подходы, если они действительно смогут изменить ситуацию с нечестной игрой.