Игроки Escape from Tarkov столкнулись с массовым сбросом прогресса в PvE

Разработчики из Battlestate Games сообщили о серьёзной технической проблеме в Escape from Tarkov, затронувшей пользователей PvE-режима. Из-за сбоя часть игроков обнаружила, что их прогресс был полностью сброшен, а в некоторых случаях данные из PvP-профиля ошибочно перенеслись в PvE.

Студия оперативно признала наличие проблемы и заявила, что уже работает над восстановлением затронутых аккаунтов. Позже разработчики сообщили, что сбой удалось устранить, однако часть сообщества всё равно осталась недовольна произошедшим.

По словам Battlestate Games, причиной стал технический сбой, который привёл к некорректной обработке данных профилей. Команда принесла извинения игрокам и пообещала восстановить прогресс всем пострадавшим пользователям.

Инцидент вызвал бурную реакцию среди фанатов Tarkov. Многие потребовали компенсацию за потерянное время в виде внутриигровых бонусов, предметов или специальных промокодов. Пока разработчики не сообщали, планируют ли они выдавать какие-либо награды пострадавшим игрокам.

Подобные проблемы уже случались в истории Escape from Tarkov, однако обычно студии удавалось восстановить данные из резервных копий и вернуть аккаунты к рабочему состоянию.