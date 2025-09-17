Игроки раскритиковали Escape From Tarkov из-за необходимости повторно покупать игру в Steam

Планы Battlestate Games добавить Escape From Tarkov в Steam обернулись волной негатива. Хотя переход на платформу Valve многие ждали годами, оказалось, что даже владельцам игры придётся покупать её заново — и сообщество встретило эту новость крайне негативно.
В официальном FAQ сказано, что для игры через Steam необходима новая покупка, несмотря на то что все пользователи обязаны иметь аккаунт Battlestate. Привязать его можно будет к Steam-профилю, и игра автоматически «подтянет» более дорогую версию, если они отличаются. Но эта формальность не спасла разработчиков от критики.
В соцсетях и на форумах появились десятки гневных сообщений. «Это грязный ход», — заявляют одни. «BSG не уважает своих фанатов», — добавляют другие. Многие отмечают, что особенно странно выглядит возможность линковки аккаунта: игроки с дорогими изданиями могут заплатить минимальную сумму за Steam-версию, и система автоматически подтянет их премиальный статус.
Сообщество также предполагает, что решение связано с контролем отзывов: оставить рецензию в Steam могут только владельцы игры в этом магазине. «Много лет нас игнорировали, и вот появился шанс высказаться, но платить ещё раз ради этого — бред», — отмечает один из популярных комментариев.
Реакции разработчиков на волну критики пока не последовало.
Не знаю, у меня к разработчикам никакого негатива нет. Не покупал эту игру раньше, повторно поступлю также в стим.
Глядя на то, что происходило с данным проектом долгие годы, по-моему, все как раз предсказуемо. У разработчиков цель привлечь новую, еще без лапши на ушах публику, а не заниматься очередным окучиванием старой, которая и так плотно на крючке.
Так, а на фига нужен Стим, если игра и так есть? А если всё равно запускается лаунчер игры, то это надо быть совсем отбитым стимбоем, чтобы лаунчер запускать через другой лаунчер.
Странные какие-то, им всё равно сделают ЕФТ акк и будут они заходить по лаунчеру БСГ, самое смешное что интеграция со стим акком скорее всего будет, но позже, потому что это не сложно делать и это даже обсуждалось, просто фри копию не дадут для стима.
Ты купил колбасу в светофоре, понадкусывал и выкинул, затем пришел в пятёрочку и требуешь выдать тебе колбасу, так выходит ? )
Это вообще не сравниваемые вещи.
Ладно, ты купил суп в кафе, но тебе не понравилось, что там растет пальма, ты перешел через дорогу в соседнее, со своим супом но тебя не пускают )
Никогда не надо подставлять что-то материальное вместо цифрового. Это разные вещи, это разные понятия.
Так в Стиме уже есть бесплатный Тарков, называется Arena Breakout: Infinite. Буянов скоро настолько станет в*уевшим, что вход в игру будет платным.
Это реально бред. То есть я покупаю ещё раз за фулл прайс, после чего привязываю через стим верссию, копию игры с сайта. Типо, для сохранения прогресса. Я конечно знаю что Буянов гений в плане разводиловы, но это какой-то новый уровень кринжа. Просто дайте людям конвертировать ключи с сайта, для стим версии и все.
Так было всегда. Где купил, там игра и остаётся. Исключения были только в случае закрытия сервиса и переноса библиотеки.
А что тебе мешает играть на старом акке, без стима? Религия?
Расскажи это Юби, ЕА, Майкрософт, Близзард, Рокстар, СД Проджект, Беседке и остальным, чьи игры десяток лет продавались и продаются в обоих сервисах, и никто особо не бухтит про бесплатные ключи.
Бред здесь приобретать проект два раза. Думать нужно было раньше, но если есть огромное желание получить все актуальные примочки стим, ачивки и прочеее, то раскошелься еще раз.
Ещё и библиотека! Стимбои должны платить за то, что так превозносят.
Коллекция игр это радость любого геймера - дабы под старость не забыть в что было так приятно играть, но увы сейчас надёжных сервисов где можно было её собрать нету.
Но это если прям кому-то хочется, купит везде. Как это было в ведьмаком, люди купили в стиме, а потом еще раз в гоге. А так нормальным людям пофиг на какой у тебя площадке игра
А что вы хотели от спекулянтов? )))))
там уже началось.......
Какие разработчики такое и отношение к игрокам
