Игроки раскритиковали Escape From Tarkov из-за необходимости повторно покупать игру в Steam

Планы Battlestate Games добавить Escape From Tarkov в Steam обернулись волной негатива. Хотя переход на платформу Valve многие ждали годами, оказалось, что даже владельцам игры придётся покупать её заново — и сообщество встретило эту новость крайне негативно.

В официальном FAQ сказано, что для игры через Steam необходима новая покупка, несмотря на то что все пользователи обязаны иметь аккаунт Battlestate. Привязать его можно будет к Steam-профилю, и игра автоматически «подтянет» более дорогую версию, если они отличаются. Но эта формальность не спасла разработчиков от критики.

В соцсетях и на форумах появились десятки гневных сообщений. «Это грязный ход», — заявляют одни. «BSG не уважает своих фанатов», — добавляют другие. Многие отмечают, что особенно странно выглядит возможность линковки аккаунта: игроки с дорогими изданиями могут заплатить минимальную сумму за Steam-версию, и система автоматически подтянет их премиальный статус.

Сообщество также предполагает, что решение связано с контролем отзывов: оставить рецензию в Steam могут только владельцы игры в этом магазине. «Много лет нас игнорировали, и вот появился шанс высказаться, но платить ещё раз ради этого — бред», — отмечает один из популярных комментариев.

Реакции разработчиков на волну критики пока не последовало.