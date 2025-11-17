Игроки в Escape from Tarkov сообщают о блокировках аккаунтов после возврата средств за игру в Steam

На сетевых площадках, включая Reddit, начали появляться сообщения от игроков Escape from Tarkov, которые столкнулись с блокировкой своих учетных записей. По их словам, проблема возникает после оформления возврата средств за копию игры, приобретенную в сервисе Steam.
Один из пользователей поделился скриншотом с уведомлением Your account is blocked. Он утверждает, что блокировка произошла после того, как он запросил возврат денег за Steam-версию шутера. Более того, по его опыту, блокировке подвергся не только связанный с покупкой аккаунт, но и другие учетные записи, что может указывать на применение блокировки по IP-адресу или идентификатору оборудования.
Ситуация выглядит неоднозначной, поскольку в обсуждениях присутствуют и другие мнения. Часть игроков подтверждает наличие подобной проблемы, сообщая о схожих случаях. В то же время некоторые пользователи заявляют, что без каких-либо проблем вернули средства за игру в Steam и не столкнулись с блокировкой своего основного аккаунта.
В сообществе активно обсуждаются возможные причины происходящего. Существуют предположения, что это может быть как целенаправленной политикой студии Battlestate Games в отношении возвратов, так и непреднамеренной технической ошибкой. Некоторые связывают это с возможными сбоями в системе привязки профилей Steam к основным учетным записям игры. На данный момент официальных комментариев от разработчиков не поступало. Игроки продолжают делиться своим опытом, советуя другим пользователям проявлять осторожность при запросе возврата средств за Escape from Tarkov в Steam до прояснения ситуации.
