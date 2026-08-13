Лишь 7% игроков Escape from Tarkov продолжают играть в стандартный PvP-режим

Новый сезонный PvP-режим Escape from Tarkov оказался значительно популярнее стандартного PvP. Глава Battlestate Games Никита Буянов раскрыл распределение игроков между основными режимами, и результаты оказались неожиданными.

Согласно опубликованной разработчиком статистике, 55% всех игроков сейчас находятся в сезонном PvP-режиме. Ещё 38% предпочитают PvE, тогда как на классический PvP приходится всего 7% аудитории.

Таким образом, стандартный PvP, который долгое время был основным способом игры в Escape from Tarkov, сейчас фактически оказался самым непопулярным вариантом.

Сезонный режим появился относительно недавно и предлагает отдельного персонажа, собственные модификаторы, боевой пропуск, уникальные награды и задания. В конце сезона также происходит вайп прогресса, что делает формат похожим на отдельную сезонную систему внутри игры.

Ранее Буянов отмечал, что ближе к концу обычного вайпа аудитория Escape from Tarkov примерно поровну разделяется между PvP и PvE. Поэтому разработчики ожидали, что появление сезонного PvP разделит игроков примерно на три сопоставимые группы.

На практике этого не произошло. Более половины игроков выбрали именно новый сезонный формат, а стандартный PvP оказался лишь у небольшой части аудитории.

При этом некоторые игроки считают, что Battlestate Games слишком сильно дробит аудиторию. Помимо стандартного PvP, сезонного PvP и PvE, существует ещё и отдельный Escape from Tarkov: Arena.