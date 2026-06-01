На карте "Ледокол" в Escape from Tarkov обнаружили новую отсылку к консольной версии игры

Игроки Escape from Tarkov нашли на карте «Ледокол» любопытную пасхалку, которая может намекать на продолжающуюся разработку консольной версии шутера.

Во время исследования новой локации пользователи обнаружили комнату с ретро-консолями, напоминающими классические PlayStation и NES. Особое внимание привлекло то, что на обеих системах можно заметить запущенную версию Escape from Tarkov.

Находка быстро вызвала обсуждение в сообществе, поскольку Battlestate Games уже давно подтверждает работу над консольным изданием игры. При этом разработчики до сих пор не раскрыли подробностей о том, как именно будет выглядеть порт и когда он может выйти.

Некоторые игроки связали пасхалку с шуткой главы студии Никиты Буянова, который ранее иронизировал, что Escape from Tarkov скорее выйдет на Game Boy, чем на современных консолях. Судя по всему, разработчики решили напомнить фанатам об этом высказывании с помощью новой детали на карте.

Стоит отметить, что подобные отсылки уже встречались в игре ранее. В убежище персонажа можно найти пародию на игровую консоль PlayStation, а на различных локациях неоднократно появлялись коробки с вымышленными физическими копиями Escape from Tarkov.

Официально консольная версия проекта всё ещё находится в разработке. Недавно Никита Буянов сообщил, что студия ищет партнёра для помощи с переносом игры на консоли, что может говорить о ранней стадии производства.