Ни покурить, ни кота погладить: фанаты Escape from Tarkov припомнили Никите Буянову все невыполненные обещания

Поклонники Escape from Tarkov решили вспомнить разговор Никиты Буянова со стримером Pestily, который случился полгода назад. Ребята из «Тарковского метадвижения» собрались с мыслями и составили список того, что изменилось в игре с тех пор.

Среди заметных улучшений оказались внутриигровые опросы и долгожданные дорожные карты. Да и технических фиксов набралось прилично — починили звук, доработали систему хитбоксов брони и наконец-то разобрались с багом, который палил наличие босса в начале рейда. А ещё добавили больше точек выхода на картах, чтобы игроки пореже попадали в безвыходные ситуации.

Порадовали и другие приятные мелочи — теперь можно закреплять шмотки в схроне, а у Барахольщика стало куда больше всякого добра. Вернули нормальный лут в Kiba, завезли нового босса Партизана и даже добавили карму ЧВК. Плюс выпустили новое издание игры — Unheard Edition.

Правда, некоторые обещанные фишки так и остались в планах. Например, до сих пор нет обновлённого Unity и нескольких игровых профилей. Да и киллкам, о котором столько говорили, пока не завезли. А кто-то всё ещё ждёт возможности завести кота в убежище или хотя бы покурить во время рейда. В списке «долгов» оказались и другие вещи — мобильное приложение, глобальная заварушка между BEAR и USEC, новые стволы вроде M249 и Barrett M82.