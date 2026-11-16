Никита Буянов анонсировал полностью новую систему ИИ для Escape from Tarkov - масштабное обновление намечено на 2027 год

Escape from Tarkov продолжит активно развиваться в ближайшем будущем. Уже в декабре в игре стартует второй PvP-сезон под названием UNTAR Control, а в следующем году игроков ожидают новые крупные обновления. Одно из них затронет систему искусственного интеллекта, поскольку Battlestate Games готовит масштабную переработку поведения внутриигровых персонажей.

В недавнем эксклюзивном интервью руководитель Battlestate Games Никита Буянов рассказал о будущем Escape from Tarkov и предстоящих изменениях. Судя по его словам, 2027 год обещает стать особенно важным для игры, причём одно из наиболее интересных обновлений появится уже в первой половине года.

Ранее в этом году Escape from Tarkov уже получила масштабное обновление искусственного интеллекта противников в PvE-режиме. Изменения сделали поведение врагов заметно реалистичнее, повысили сложность столкновений для опытных игроков и разнообразили их добычу и модели поведения. Переработка затронула маршруты передвижения персонажей, особенности ведения боя и предметы, которые они подбирают во время перемещения по игровым локациям.

Учитывая недавние заявления Буянова о готовящемся дополнении Scav Life, а также планах добавить многочисленным неигровым персонажам более спокойные модели поведения и новые анимации, журналист поинтересовался, какие дальнейшие изменения искусственного интеллекта ожидают Escape from Tarkov.

В ответ руководитель Battlestate Games сообщил, что разработчики готовят совершенно новую систему ИИ, которая должна появиться в первой половине 2027 года.

Мы планируем выпустить новый искусственный интеллект — полностью переработанную, совершенно новую систему. Мы рассчитываем представить её в следующем году, в первом или втором квартале,

— заявил Никита Буянов.

Хотя разработчик не стал раскрывать дополнительные технические подробности, его заявление указывает на масштабные изменения. В настоящее время одним из недостатков PvE-режима Escape from Tarkov остаётся недостаточная убедительность поведения персонажей под управлением искусственного интеллекта, которая временами мешает полноценному погружению. Полностью обновлённая система потенциально сможет устранить эту проблему и значительно улучшить впечатления от игры.

При этом изменения не ограничатся исключительно PvE-режимом. Переработка искусственного интеллекта также затронет основной формат PvPvE, в котором одновременно присутствуют реальные игроки и противники под управлением компьютера.

Таким образом, Battlestate Games намерена продолжить совершенствование поведения противников после уже проведённой в этом году масштабной переработки ИИ. Насколько существенно новая система изменит игровой процесс Escape from Tarkov, станет известно ближе к её запланированному выходу в первой половине 2027 года.