Никита Буянов анонсировал полноценный сериал по вселенной Escape from Tarkov и поделился концепцией "Тарков 2.0"

Глава студии Battlestate Games Никита Буянов во время совместной трансляции со стримером WELOVEGAMES раскрыл амбициозные планы по расширению вселенной Escape from Tarkov. Главной новостью беседы стало официальное подтверждение работы над полноценным сериалом по мотивам популярного экстракшен-шутера.

В отличие от ранее выпущенных короткометражек «Рейд» и «Хроники Рыжего», которые тепло были приняты сообществом за атмосферу и внимание к деталям, грядущий проект станет масштабным произведением. По словам Буянова, сюжет сериала охватит огромный временной пласт: зрителям покажут предысторию конфликта в Норвинской области, события, происходящие параллельно с игрой, и даже заглянут в будущее этой вселенной.

Помимо медийного расширения франшизы, Буянов рассказал о будущем самой игры, представив концепцию «Тарков 2.0». Важно отметить, что речь идет не о разработке сиквела, а о глобальном переосмыслении подхода к обновлениям текущего проекта. В рамках этой инициативы разработчики сосредоточатся на улучшении технического состояния, внедрении QoL-функций для удобства игроков и реализации масштабных внутриигровых ивентов.

Другие важные детали из интервью:

В разработке находится первое DLC «Жизнь Дикого», где игроки смогут обустраивать отдельное убежище для Дикого. Также возможно появление социального хаба с мини-играми.

В следующем году обещана «самая крутая локация, которую можно представить в видеоиграх». Также готовится что-то крупное для карты с ледоколом (Icebreaker).

Студия планирует постепенный графический реворк игры.

Уже в сегодняшнем техническом патче стартует зимнее событие с механикой замерзания, которое, по словам Никиты, принесет игрокам «много боли и страданий». Зато время поиска матчей должно значительно сократиться.

В завершение разговора Буянов поделился личными моментами, отметив, что релизная популярность игры «перезагрузила» его как разработчика. Тем не менее он вместе с командой продолжает активно работать над улучшением игры и изучает методы борьбы с читерами.

Больше подробностей и конкретные планы на 2026 год разработчики обещают раскрыть на подкасте TarkovTV, который пройдет уже в эти выходные.