Никита Буянов о борьбе с читерами в Escape from Tarkov: "Это тяжёлая и бесконечная война"

Глава студии Battlestate Games Никита Буянов выступил с комментарием по поводу постоянной борьбы с читерами в Escape from Tarkov. По словам разработчика, за последнюю неделю команде удалось забанить более 2000 нечестных игроков, однако сам он признал, что это «тяжёлая и бесконечная война».

Escape from Tarkov остаётся флагманом жанра «экстракшн-шутеров» уже почти десять лет, но одной из главных и до сих пор нерешённых проблем проекта остаются читеры. Несмотря на регулярные баны, недобросовестные игроки продолжают портить опыт остальным.

«Эта борьба тяжёлая и бесконечная. Респект нашей команде, которая ежедневно работает над этим», — написал Буянов в соцсетях.

Несмотря на похвалу в адрес команды, публика восприняла заявление неоднозначно. Особенно после слов о том, что в Battlestate Games ведутся «исследования» по созданию собственного kernel-level античита, что вызвало путаницу — ведь в игре уже используется Battleye, который работает на уровне ядра.

Некоторые фанаты предположили, что студия работает над собственной античит-системой, что может дать больше контроля, но также вызывает опасения по части приватности и эффективности.

Battlestate продолжает практику «публичных банов» — список забаненных аккаунтов выкладывается в открытом доступе. Но игроки считают, что забаненные 2000 пользователей — далеко не предел. По мнению многих, число активных читеров в Tarkov гораздо выше, и реальные масштабы проблемы до сих пор не отражены в отчётах.

Несмотря на шаги в сторону улучшений, сообщество с тревогой смотрит в сторону будущего релиза версии 1.0, который должен был бы стать кульминацией десятилетнего развития проекта. Однако продолжающиеся проблемы с читерами могут подорвать доверие и сорвать долгожданный успех релиза.

На текущий момент Escape from Tarkov по-прежнему остаётся уникальным и глубоким PvPvE-шутером, но будущее игры всё сильнее зависит от решимости команды BSG победить главного врага — нечестную игру.