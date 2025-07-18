Никита Буянов о борьбе с читерами в Escape from Tarkov: "Это тяжёлая и бесконечная война"

Глава студии Battlestate Games Никита Буянов выступил с комментарием по поводу постоянной борьбы с читерами в Escape from Tarkov. По словам разработчика, за последнюю неделю команде удалось забанить более 2000 нечестных игроков, однако сам он признал, что это «тяжёлая и бесконечная война».
Escape from Tarkov остаётся флагманом жанра «экстракшн-шутеров» уже почти десять лет, но одной из главных и до сих пор нерешённых проблем проекта остаются читеры. Несмотря на регулярные баны, недобросовестные игроки продолжают портить опыт остальным.
«Эта борьба тяжёлая и бесконечная. Респект нашей команде, которая ежедневно работает над этим», — написал Буянов в соцсетях.
Несмотря на похвалу в адрес команды, публика восприняла заявление неоднозначно. Особенно после слов о том, что в Battlestate Games ведутся «исследования» по созданию собственного kernel-level античита, что вызвало путаницу — ведь в игре уже используется Battleye, который работает на уровне ядра.
Некоторые фанаты предположили, что студия работает над собственной античит-системой, что может дать больше контроля, но также вызывает опасения по части приватности и эффективности.
Battlestate продолжает практику «публичных банов» — список забаненных аккаунтов выкладывается в открытом доступе. Но игроки считают, что забаненные 2000 пользователей — далеко не предел. По мнению многих, число активных читеров в Tarkov гораздо выше, и реальные масштабы проблемы до сих пор не отражены в отчётах.
Несмотря на шаги в сторону улучшений, сообщество с тревогой смотрит в сторону будущего релиза версии 1.0, который должен был бы стать кульминацией десятилетнего развития проекта. Однако продолжающиеся проблемы с читерами могут подорвать доверие и сорвать долгожданный успех релиза.
На текущий момент Escape from Tarkov по-прежнему остаётся уникальным и глубоким PvPvE-шутером, но будущее игры всё сильнее зависит от решимости команды BSG победить главного врага — нечестную игру.
Видел пару лет назад видос англоязычного чела, он там купив читы проводил эксперимент, хотел узнать как много читеров в игре. У них ещё мув есть через QEшные наклоны, так они друг друга вычисляют, не бодаются, обходят и друг друга не трогают.
Сказать, что я ах...ел это ничего не сказать, чел в 9 из 10 каток встречал читеров, настолько их там много. Кажется, что честным образом играть в эту игру пытаясь получать удовольствие не имеет никакого смысла. Кстати видос тот был переведён на русский, думаю на ютубе найти можно.
В комментах под видосом было тоже много интересного. Оказывается есть целые кланы читаков. Хотя как утверждается, что не все покупающие читы стремятся насолить другим, многие якобы это делают чтобы можно было более безопасно выполнять квесты, находить нужные предметы и т.д.
Баны в этой... "игре" выдаются в режиме реального времени. То есть если ты зарепортил чувака, то недели через две, а скорее через месяц твой репорт изучат и, может быть, выдадут бан читеру. То есть даже в самых лучших обстоятельствах читер будет ещё несколько дней творить чёрте что пока его не забанят. Да и были ролики показывающие как количество читеров в катке, так и то, что под бан попадаются самые наглые ребята или обычные юзеры, которые тупо купили чит рублей за 500.
Два ролика было двухгодичной давности. Читеры из игры не исчезнут из-за открытого кода юнити. С ними всё равно борятся, банят тоже более менее исправно, но ты их никогда не победишь с открытым кодом, не вшивая античит в систему, да и валорант с таким античитом не шибко защишен.
я играл с читом, мне дали бан через 15 часов, но я прям палился и убивал всех на карте)
Выгодные условия, читера забанили, он купил опять игру и продолжает. Игра продается и борьба с читерами на лицо. Отличная схема.
Спасибо ГТА5 за обкатку этой схемы!
Где вы там чытеры? Вам страшно?
Пусть явных рецидивистов по железу банят