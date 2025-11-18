Никита Буянов опроверг слухи о банах за рефанд Escape from Tarkov в Steam: блокируют только читеров

После выхода Escape from Tarkov в Steam часть игроков, столкнувшихся с техническими проблемами, решила оформить возврат средств. На фоне этого в сообществе начали распространяться тревожные сообщения: пользователи утверждали, что после рефанда их основной аккаунт Battlestate Games — тот самый, на котором игра была куплена задолго до релиза в Steam — оказался заблокирован.

Сообщения о банах за возврат быстро набрали популярность, дополняясь теориями о якобы массовых блокировках по IP, железу или связке аккаунтов, даже если профиль Steam не был привязан к старому аккаунту Таркова.

Однако руководитель Battlestate Games Никита Буянов публично опроверг эти слухи. Он заявил, что такие истории не имеют под собой никаких оснований:

«Говорят, что если оформить рефанд в Steam, то вас заблокируют по IP или забанят основной аккаунт, купленный на сайте Таркова — это ложь и полная ерунда. Сейчас мы блокируем только тех пользователей, кто пытается читерить».

Таким образом, по словам главы студии, единственная причина блокировок сейчас — использование читов. Возврат игры через Steam не приводит к санкциям в отношении аккаунтов Battlestate Games.