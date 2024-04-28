Никита Буянов принёс извинения сообществу EFT и анонсировал бесплатный PvE-режим для обладателей EOD-издания

Глава студии Battlestate Games Никита Буянов обратился к игровому сообществу Escape from Tarkov. Его слова стали ответом на разгоревшийся скандал вокруг выпуска издания The Unheard Edition, цена которого в 11 тысяч рублей повергла многих в шок.
В своём обращении Буянов искренне извинился перед фанатами и признал, что недооценил масштабы негативной реакции на это решение. Он подчеркнул, что сделал выводы из сложившейся ситуации и намерен учесть их в своих будущих шагах. Эти слова прозвучали как попытка наладить диалог с разочарованным сообществом и показать, что студия прислушивается к мнению игроков.
Но извинения — это лишь начало. Буянов также анонсировал ряд важных изменений, которые должны порадовать поклонников Escape from Tarkov. Самым значимым из них стало решение предоставить бесплатный доступ к PvE-контенту владельцам издания Edge of Darkness. Это долгожданный шаг навстречу игрокам, которые жаждали возможности насладиться кооперативным режимом без дополнительных затрат.
Однако Буянов подчеркнул, что процесс открытия доступа будет постепенным из-за ограниченных серверных мощностей Battlestate Games. Но студия обещает начать этот процесс как можно скорее, что вселяет надежду в сердца фанатов.
Ещё одним приятным сюрпризом стало обещание добавить поддержку модов для режима PvE после официального релиза игры. Это откроет безграничные возможности для творчества и кастомизации, позволив игрокам создавать собственный уникальный контент и делиться им с сообществом.
Несмотря на волну критики, Battlestate Games не планирует убирать из продажи дорогостоящее издание The Unheard Edition. Буянов объяснил это желанием дать возможность тем, кто хочет поддержать проект, сделать это. При этом он заверил, что предметы и бонусы из этого издания будут тщательно сбалансированы, чтобы не нарушать игровой баланс.
Остаётся только надеяться, что обещанные изменения будут реализованы в полной мере и в кратчайшие сроки.
Сидит плачет наверное, бедняга, вытирая слезы деньгами мамонтов
А чего не написано что на 6 месяцев только будет доступен PVE. Или он опять что-то новое придумал как слонов развести?
Про шесть месяцев вчера говорили, тут новое обращение подоспело.
Раздача будет ПОСЛЕ РЕЛИЗА
Ну слышал что типа для EOD-издания будет сперва на 6 месяцев потом ПОСЛЕ РЕЛИЗА навсегда.
Никита Буянов, эх фамилия к сожалению говорящее за него, у него.
количество донатных лохов
Кекнул с этого дурачка. Дурачок не в плане заработка денег, а то сейчас вонять начнут местные кокомментаторы, а в плане того, что возомнил себя хер пойми кем думая, что можно творить любую дичь и народ будет дальше платить. А если начнут пованивать от негодования, то жирнич все равно "в другом городе живёт".
Сам я в тарков не играл и не буду, но кекал с него еще с тех пор, как за бетку пятёру просили и банили акки по кд за любую критику.
Бесконечные вайпы в гриндилке где и без того изи теряется лут это отдельное исскуство развода.
АХАХАХАХАХ
да вообще пофиг что он там приносит его ВАЙПЫ З*****И!!!!!
А как ты себе представляешь игру без вайпов? Всё уперлись в потолок, прокачали всё на 100% и дальше что? Какой дальше смысл оставаться в игре без прогресса?
как??? бро пару рейдов и у тебя всего нет))))) ну если ты не MAZA4KST или BULLSEYE ито я сомневаюсь что они чистоганом играют)
я вообще не представляю, какой адекватный человек будет играть в проект, еще и покупать его, где у него постоянно все забирают и заставляют гриндить заново.
Там разве репутация с продавцами не сохраняется?
Нет. Только у донатских версий старт с репутацией.