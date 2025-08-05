Никита Буянов впервые раскрыл онлайн Escape from Tarkov - в PvP играют около 45 тысяч человек

Поклонники Escape from Tarkov наконец-то получили то, чего ждали годами — приблизительные данные об онлайн-активности игры. Студия Battlestate Games традиционно не публикует статистику игроков, поскольку проект работает на собственном лаунчере и не доступен через платформы вроде Steam, где такие данные обычно открыты.

Но неожиданно глава студии Никита Буянов раскрыл число активных игроков — правда, сделал это между делом, отвечая на критику в социальных сетях.

В ответ на жалобы пользователей по поводу длительного времени ожидания матчей, Буянов опубликовал график времени подбора за последние дни и заверил, что никаких «аномалий» в работе серверов не зафиксировано.

Однако куда интереснее то, что он назвал число игроков, находящихся онлайн в PvP-режиме на момент публикации:

«Текущее число одновременных игроков в PvP — около 45 тысяч», — сообщил Буянов.

И хотя цифра не кажется впечатляющей на фоне гигантов жанра, для игры без Steam и без кроссплатформенной поддержки это солидный показатель, особенно учитывая реалистичную и сложную механику проекта.

По словам Буянова, со временем, после вайпов, многие пользователи начинают отдавать предпочтение PvE-режиму, особенно в поздние этапы сезона. С учётом этого и предыдущих заявлений разработчика, можно предположить, что к указанным 45 тысячам PvP-игроков можно смело прибавить ещё 15–20 тысяч, которые в тот момент играли в PvE.

Таким образом, общее число активных игроков на момент публикации могло достигать 60–65 тысяч человек, что делает Escape from Tarkov одной из самых активных хардкорных онлайн-игр в своём сегменте.