Никита Буянов впервые раскрыл онлайн Escape from Tarkov - в PvP играют около 45 тысяч человек

Поклонники Escape from Tarkov наконец-то получили то, чего ждали годами — приблизительные данные об онлайн-активности игры. Студия Battlestate Games традиционно не публикует статистику игроков, поскольку проект работает на собственном лаунчере и не доступен через платформы вроде Steam, где такие данные обычно открыты.
Но неожиданно глава студии Никита Буянов раскрыл число активных игроков — правда, сделал это между делом, отвечая на критику в социальных сетях.
В ответ на жалобы пользователей по поводу длительного времени ожидания матчей, Буянов опубликовал график времени подбора за последние дни и заверил, что никаких «аномалий» в работе серверов не зафиксировано.
Однако куда интереснее то, что он назвал число игроков, находящихся онлайн в PvP-режиме на момент публикации:
«Текущее число одновременных игроков в PvP — около 45 тысяч», — сообщил Буянов.
И хотя цифра не кажется впечатляющей на фоне гигантов жанра, для игры без Steam и без кроссплатформенной поддержки это солидный показатель, особенно учитывая реалистичную и сложную механику проекта.
По словам Буянова, со временем, после вайпов, многие пользователи начинают отдавать предпочтение PvE-режиму, особенно в поздние этапы сезона. С учётом этого и предыдущих заявлений разработчика, можно предположить, что к указанным 45 тысячам PvP-игроков можно смело прибавить ещё 15–20 тысяч, которые в тот момент играли в PvE.
Таким образом, общее число активных игроков на момент публикации могло достигать 60–65 тысяч человек, что делает Escape from Tarkov одной из самых активных хардкорных онлайн-игр в своём сегменте.
Лучше бы он раскрыл игру в релизе...
Может у него запятую заклинило и там 4,5
4.5 тыс игроков, остальное читеры
Ну да.. Так все и поверили, когда-то оно выйдет в стим(ну не точно) и все увидят правду. Да в начале будет хороший, ну на долго ли?
А есть где именно он это сказал? Просто хочу на память.
Пфф, в моей игре (не скажу в какой) онлайн 80 тыс, зуб даю, вы должны мне верить)))
Кто они, чё за фанаты?? Я её один раз чисто из за интереса запустил, и больше не охото запускать !))))
Интересно это пелемешка когда нибудь дропнет эту демку из каморки
А тут фанатики затирают, что там онлайн 600к, хотя сам Буянов сказал, что меньше 50к. (Тогда почему поиск игры длится вечность?)
Это оно до сих пор так всрато выглядит ? Там же движок у же не раз меняли.
Ну а это просто ноукометс.
Аномалия наверно...