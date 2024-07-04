Новое обновление Escape from Tarkov добавляет в игру офлайн PvE и награды за жалобы

Сегодня студия Battlestate Games выпустила для своего шутера Escape from Tarkov крупное обновление 0.14.9.5. Это обновление не только вносит ряд существенных изменений, но и добавляет новые функции, которые призваны значительно улучшить игровой процесс и расширить возможности игроков.
Офлайн PvE режим
Главным нововведением, несомненно, стала возможность запускать PvE-матчи в офлайне. Эта долгожданная функция теперь доступна игрокам, имеющим доступ к PVE ZONE. Благодаря ей, соло-игроки могут играть в рейды на своём локальном компьютере, при этом получая игровой опыт, полностью идентичный онлайн-режиму. Однако стоит отметить, что групповые рейды, рейды за Дикого и на локации «Улицы Таркова» по-прежнему требуют подключения к серверу.
Новые игровые механики
Помимо офлайн режима, обновление вводит ряд других механик:
- Система «Избранное»: Эта функция позволяет игрокам создавать категории и добавлять в них предметы. Более того, избранные предметы получают визуальные отличия, а также могут автоматически добавляться для нужд убежища. Примечательно, что список избранного сохраняется даже после вайпа, обеспечивая непрерывность игрового опыта.
- Внутриигровые опросы: Разработчики внедрили новую систему опросов сообщества прямо внутри игры. При этом участие в опросах не только помогает улучшить игру, но и может принести игрокам внутриигровые награды, создавая дополнительную мотивацию для обратной связи.
- Улучшения ИИ в PvE режиме: Искусственный интеллект ботов претерпел значительные изменения. Теперь боты не только подбирают предметы, но и перемещаются по всей карте, демонстрируя более реалистичное и тактическое поведение.
- Новые задачи и кастомизация: Обновление вводит новые линейки задач, включая «Ностальгию» для владельцев издания Edge of Darkness, а также задачи для получения Метки Неизвестных и Увеличенных карманов. Кроме того, игроки получили доступ к новым комплектам снаряжения для USEC и BEAR, расширяя возможности персонализации.
- Система компенсации за репорты: Наконец, разработчики ввели систему вознаграждений за успешные жалобы на нарушителей. Эта функция не только поощряет честную игру, но и даёт игрокам дополнительный стимул для поддержания здоровой игровой среды.
Балансировка и исправления
Разработчики не ограничились добавлением новых функций. Они также внесли ряд балансировочных правок, включая увеличение шанса появления определённых оптических прицелов и уменьшение отдачи для некоторых болтовых винтовок. А ещё была ускорена прокачка навыков «Управление Убежищем» и «Ручное производство», что должно сделать прогрессию более плавной и приятной.
Помимо этого, было исправлено множество ошибок, в том числе проблемы с физикой тел персонажей и объектов лута в офлайн рейдах.
С полным списком изменений можно ознакомиться на официальной странице игры.
а добавить банальную смену почты это так сложно