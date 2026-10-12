Новую GPS-навигацию в Escape from Tarkov встретили неоднозначно: одни рады помощи новичкам, другие недовольны

Глава Battlestate Games Никита Буянов показал GPS-навигатор, который появится в хардкорном экстракшен-шутере Escape from Tarkov. Функция призвана помочь новичкам ориентироваться на картах и находить точки эвакуации. Однако даже несмотря на то, что использование устройства будет полностью добровольным, нововведение вызвало неоднозначную реакцию сообщества.

Разработчики анонсировали GPS ещё несколько месяцев назад вместе с другими функциями, призванными сделать игру доступнее для новых пользователей. Это часть работы над снижением порога вхождения: чтобы Escape from Tarkov продолжала развиваться, ей необходимо привлекать новую аудиторию. Впрочем, некоторые ветераны игры явно не в восторге от подобных изменений.

Судя по опубликованному Буяновым изображению, GPS будет представлять собой отдельный инструмент в специальном слоте с простым интерфейсом. Устройство указывает направление к ближайшей точке эвакуации и показывает расстояние до неё. По принципу работы оно напоминает компас или дальномер и не должно напрямую влиять на других игроков.

Пока разработчики не раскрыли, как именно можно будет получить GPS и появятся ли ограничения на его использование. Например, неизвестно, будет ли устройство доступно только на определённых картах или игрокам с определённым уровнем. Буянов подтвердил лишь то, что навигатор станет отдельным специальным предметом, которым можно пользоваться по желанию.

Реакция сообщества разделилась. Сторонники нововведения считают, что современный боец вполне мог бы иметь даже простейший GPS, а сама функция поможет новичкам освоиться в сложной игре. Другие игроки также отмечают, что нет смысла возмущаться предметом, который делает игру доступнее для начинающих и при этом не является обязательным.

Противники изменений настроены гораздо категоричнее. Некоторые требуют убрать навигатор из игры, другие считают, что подобные упрощения превращают Escape from Tarkov в посмешище и размывают её хардкорную основу.

При этом появление GPS не стало неожиданностью: Battlestate Games предупреждала о нём ещё несколько месяцев назад. Поскольку устройство необязательно для использования, его влияние на привычный игровой процесс будет зависеть прежде всего от того, насколько полезным оно окажется на практике. Главный вопрос теперь заключается в том, смогут ли разработчики сделать игру дружелюбнее к новичкам, не лишив её той сложности, за которую её ценят ветераны.