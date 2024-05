Новые бонусы в различных изданиях Escape from Tarkov: авторы поделились деталями, игроки не пришли к единому мнению

Студия Battlestate Games, создатели популярного хардкорного шутера Escape from Tarkov, поделились информацией о грядущих изменениях в системе бонусов и дополнений для различных изданий игры. Обновления затронут все версии, от базовой Standard до эксклюзивных Edge of Darkness и The Unheard Edition, предлагая игрокам новые возможности и уникальные предметы.

Обладатели издания Edge of Darkness получат привилегированный доступ к кооперативному PvE-режиму с сохранением прогресса, открывающемуся поэтапно. Помимо этого, им предоставят приоритетный возврат застрахованных предметов, увеличенные лимиты покупок, повышенный уровень харизмы и особую серию квестов «Ностальгия», повествующую о пути развития игры. Также они смогут бесплатно заменять до двух ежедневных заданий и получат набор эксклюзивных косметических бонусов.

Владельцам стандартной версии и изданий Prepare for Escape и Left Behind будет предоставлено расширение схрона на две линии, а также возможность приобрести отдельный доступ к кооперативному PvE-режиму.

Уникальное издание The Unheard Edition принесёт своим покупателям эксклюзивные игровые предметы, такие как «Метка Неизвестных» для PvE-режима и многофункциональный «Сигнализатор». Игроки, которые обновились до этой версии с издания Edge of Darkness по прежней цене, получат купон на 50 долларов для покупок внутри Escape from Tarkov. Кроме того, приобретение The Unheard Edition по полной стоимости гарантирует доступ к Escape from Tarkov: Arena.

Игроки, не являющиеся владельцами The Unheard Edition, смогут заполучить предметы «Метка неизвестных», «Сигнализатор» и увеличенные карманы ЧВК, выполняя специальные внутриигровые квесты. Для всех, кроме обладателей Edge of Darkness, будет доступно задание на получение предмета Legacy и опция бесплатной замены одного ежедневного задания.

Реакция игрового сообщества на грядущие изменения оказалась в целом позитивной. Большая часть игроков на официальной странице Escape from Tarkov во «ВКонтакте» выразила благодарность разработчикам за то, что они учли мнения и пожелания своей аудитории. Однако нашлись и скептики, посчитавшие, что нововведения лишь усиливают монетизацию игры, не предлагая существенных преимуществ владельцам дорогих изданий.

Напомним, что в конце апреля 2024 года разразился скандал вокруг выпуска издания The Unheard Edition стоимостью 11 тысяч рублей. Многие игроки сочли цену завышенной и раскритиковали разработчиков за излишнюю монетизацию. В ответ на волну недовольства геймдиректор Escape from Tarkov выступил с официальными извинениями перед сообществом и анонсировал ряд изменений.