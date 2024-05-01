Новые бонусы в различных изданиях Escape from Tarkov: авторы поделились деталями, игроки не пришли к единому мнению

Хардкорный многопользовательский онлайн-шутер с элементами RPG и MMO, позволяющий играть как в одиночку, так и объединяться с другими игроками.

События Escape from Tarkov разворачиваются на обособленной вымышленной территории — в Норвинской особой экономической зоне, в границах которой расположен город Тарков. Бывшая некогда важным экономическим центром и мостком между Европой и Россией, зона привлекла внимание крупных корпораций, движимых сомнительными целями. В результате политического противостояния между различными компаниями начались открытые военные столкновения с участием миротворцев ООН, внутренних войск МВД и двух частных военных корпораций — USEC и BEAR.

Основа геймплея — противостояние упомянутых корпораций. Игроки могут погружаться в сюжетную часть в рамках отдельного мультиплеерного режима или проводить рейды на обширных локациях в поисках лута. Еще одна сторона конфликта — разрозненные банды Диких, состоящие из мародеров и убийц и патрулирующие локации. Для игры за них существует отдельный игровой режим. Escape from Tarkov является настоящим хардкорным шутером с реалистичной баллистикой, физикой пробитий, аутентичным поведением оружия (клин, перегрев, износ и т.п.). Игрокам доступна широкая система модификаций с богатым выбором обвесов, напрямую влияющих на поведение оружия.

В случае гибели во время рейда игрок теряет всю экипировку, взятую на миссию. Соответственно, с тел убитых соперников можно снимать предметы, которые затем можно использовать или продать. Система прокачки позволяет повышать опыт и изучать новые навыки.