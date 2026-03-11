Новые изменения прицеливания в Escape from Tarkov вызвали критику игроков

Студия Battlestate Games показала переработанную систему прицеливания для Escape from Tarkov, однако реакция сообщества на нововведение оказалась в основном негативной.

Глава студии Никита Буянов опубликовал ролик, в котором сравнил текущую механику стрельбы с обновлённой версией. По его словам, разработчики давно хотели изменить систему прицеливания, поскольку нынешний вариант кажется им слишком «линейным» и недостаточно реалистичным.

Новая механика описывается как «реалистичное нелинейное прицеливание». Она должна точнее передавать движение оружия и процесс наведения при стрельбе. Впервые протестировать изменения планируют на специальном сервере раннего тестирования, где игроки смогут опробовать нововведение до возможного появления в основной версии игры.

Тем не менее многие игроки и стримеры встретили эту идею критикой. Некоторые пользователи заявили, что новая анимация выглядит неестественно и не напоминает реальные движения оружия. Игроки, знакомые с практической стрельбой, также отметили, что текущая система в игре уже достаточно близка к реальности.

К обсуждению присоединился популярный стример LVNDMARK. Он отметил, что реализм не всегда делает игру интереснее и что разработчикам стоило бы наоборот убирать некоторые механики, которые делают управление слишком тяжёлым.

В комментариях под публикацией также появились более резкие реакции — часть игроков заявила, что готова удалить игру, если подобные изменения появятся в основной версии.

Позже Никита Буянов ответил на критику и заявил, что команда внимательно изучит все отзывы. Он подчеркнул, что система всё ещё находится в разработке и сначала будет протестирована на ETS. После тестирования механика может получить дополнительные изменения.