Новые сезонные механики Escape from Tarkov разделили игроков ещё до релиза

Глава Battlestate Games Никита Буянов поделился первыми подробностями о Kord Breach — первом сезонном обновлении в истории Escape from Tarkov, и реакция сообщества оказалась крайне неоднозначной.

Новая система сезонов вводит отдельного сезонного персонажа, который будет существовать ограниченное время и сбрасываться после завершения сезона. Игрокам предложат уникальные модификаторы, боевой пропуск, особые награды и более жёсткие условия выживания.

Больше всего обсуждений вызвал модификатор Average, который позволяет начать сезон сразу с прокачанными до 25 уровня навыками, но полностью блокирует их дальнейшее развитие. Для казуальных игроков это выглядит удобным способом быстрее войти в игру, но хардкорное сообщество восприняло такую механику как спорное упрощение.

Не меньше критики вызвали и другие модификаторы. Один из них полностью отключает торговлю между игроками на барахолке, а другой вводит случайные аллергии на медикаменты или еду, причём игрок заранее не знает, на что именно.

Дополнительное недовольство вызвала возможность сразу получить контейнер Kappa — одну из самых престижных наград в игре, которая раньше требовала выполнения самых сложных достижений. Теперь его можно активировать через отдельный сезонный модификатор, что часть игроков считает обесцениванием прогресса.

При этом Battlestate Games уже подтвердила, что сезонные персонажи пока будут доступны только в PvP-режиме, что автоматически исключает PvE-аудиторию из нового формата. Именно это стало ещё одной причиной споров внутри сообщества.