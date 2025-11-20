Один из финалов Escape from Tarkov потребует от игроков 500 млн рублей - почти 6,2 млн долларов в игровой валюте

После выхода версии 1.0 Escape from Tarkov игроки наконец получили возможность пройти полноценную сюжетную линию и открыть один из четырёх финалов. Однако, как и предупреждал глава Battlestate Games Никита Буянов, добраться до концовок смогут далеко не все — и теперь стало ясно, почему.

Стример и контент-мейкер Tigz поделился в соцсетях скриншотом, где видно, что один из сюжетных финалов требует от игрока пожертвовать 500 миллионов рублей игровой валюты. Это колоссальная сумма даже по стандартам Tarkov — эквивалент примерно 6,2 млн долларов.

Сообщество уже называет этот финал практически недостижимым. Даже опытным игрокам понадобится огромное количество времени, чтобы накопить такую сумму, учитывая расходы на снаряжение, торговцев и выживание в рейдах.

В комментариях под публикацией фанаты отреагировали с юмором и критикой. Одни шутят, что пара тысяч удачных забегов за Дикого — и всё готово. Другие же разочарованы: по их словам, такой финал сводится к изнурительному гринду, а не интересному заданию.

Несмотря на споры, разработчики подчёркивают: финалы в Escape from Tarkov задуманы как контент для самых стойких и преданных игроков — и, судя по первой реакции, им это удалось.