"Одна из худших игр года": релиз Escape from Tarkov в Steam встретили шквалом критики

Escape from Tarkov является прародителем жанра экстракшн-шутерыи, наконец, после 9 лет разработки, дождался версии 1.0.Как это часто бывает с такими играми, почти десятилетие работы в фазе «альфа» является довольно подозрительным прецедентом, который вызывает обоснованные опасения по поводу качества конечного продукта. И, к сожалению, Escape from Tarkov не является исключением из этого правила.
Годы ожидания, доступ только через внешний лаунчер и, в некотором смысле, почивание на лаврах. Все это привело к тому, что работа Battlestate Games пережила драматический старт версии 1.0. Игру все-таки выпустили в Steam, и оказалось, что она все еще находится в плачевном состоянии.
Пользователи выставили игре только 30% положительных оценок, отмечая слабую графику, низкую частоту кадров, многочисленные ошибки, принудительную загрузку лаунчера игры, а также ужасный геймплей. В сравнении с такой игрой, как Escape from Duckov, создатели Tarkova действительно должны стыдиться. Потратив 9 лет на разработку, они выпустили такое убожество.
Помню мне кто-то писал, что игра как раз покажет крутой результат в стиме.
А как же миллион людей в очереди, про которых буяныч говорил. А они все в обычном ЛАУНЧЕРЕ.
Все так же, поиск по 10+минут, графика говорят даже хуже стала.
Фпс скачет на топ железе.
Сервера мусорка.
Прогрев 100 уровня. Продать такую же игру, и говорить что это релиз.
Буяныч наверно учился у Тодда Говарда.
(если что, я не оскорбляю игроков которые в это играют, просто это издевательство на фанатами)
Жалко одно, что стримеры продолжают в неё играть и буяныч видит что играют, хоть кто-то, и он не хочет спасать игру, ему и так норм.
Вот если бы они дружно сказали в мусорку игру, и пока что-то не изменится, не вернутся. то тогда может игру бы спасли.
Ну это просто издевательство на фанатами. Они то верят что игра будет ещё хорошой, а некоторые думают что это идеал в игровой индустрии.
Справедливости ради - она бы показала неплохой результат, по крайней мере лучше чем показала, если бы Никитосик не решил прогреть людей в третий раз и заставить покупать ключ для добавления игры в библиотеку Steam xD
Это ещё не говоря о релизе с подливой - когда люди в течении 8 часов не могли ни зарегистрировать свою игру в аккаунте на сайте, а те у кого она давно не могли играть xD
Так, а конкурентов именно с видом от первого лица в современном сетинге особо то и нет. Арена Блекаут только, но там локации сильно хуже и анимации ощущаются по другому, да поделка от Гайдзинов у которой пока мало контента, хотя задумка хороша. Вот буянов и разводит фанов как хочет.
Угу. Боты тебя выцеливаю за километр, поиск пве игры длится 20-40 минут. Статтеры, лаги и тд, на msi titan hx ai с бустом цпу и температурой на нем ниже 70.
Иду дальше играть в ARC Raider
Всмысле пве так же дрючит с поиском? Ну это вообще уровень.
Ну сейчас я жду уже 33 минуты, а это б*** просто переход между локациями. Еще она виснет во время загрузок ( первая игра за долгие годы ), текстуры грузятся промежутками ( мыла много ), иконки предметов все мыльные и это ультра графика
Буяныс сделал пве режим именно с поиском? Серьёзно?)))) (если что, я невкурсе, как там работал пве режим)
Конечно, ясно, что большинство народу уже приобрело это в лаунчере от BSG, однако я всё же ожидал, что в Steam онлайн взлетит до пары сотен тысяч. Даже тот эпичный стрим от WLG, собравший 23 тысячи онлайна, не подтолкнул; в итоге это число почти совпадает с онлайном игры в самом Steam, только чуть поменьше. Плюс, Dunduk тоже вёл трансляцию...
Я по-настоящему огорчён. С теплотой смотрел на эту игру и на команду, которая её создаёт. Возможно, статистика онлайна в Steam не такая уж информативная. В конце концов, это в основном те, кто только начинает и раньше не имел доступа к проекту. А настоящий пик на запуске составлял где-то несколько сотен тысяч. Трудно сказать наверняка. Но в целом, на мой взгляд, стоит выпустить версию для консолей! Я бы с удовольствием погамал на Nintendo Switch 2. На ПК в игры сидеть — сплошная тоска.
У лудмарка (или как там правило) 50к было на релизе и так же не помогло. Потому что игру интересно смотреть, как стримеры страдают, от лагов, багов, поиск каток по 10+минут и.т.д. Ну точно не играть.
А эти разработчики, про которых ты так тепло отзываешся, как раз и убили игру. Как раз стим показал реальный онлайн игры, такой же и в их ланчере. Возможно в самом начале было 100к+ ну точно не сейчас и уже не будет.
Какой свич? Этот мусор не оптимизирован, если оно выйдет как на пк, это будет хуже киберпанка на релиз. (про релиз на консолях)
Че вы пристали к Таркову? Вон Калл оф Дати навалила!
Критики от кого? Там превалируют 2 вида негативных отзывов:
1. Порватки, которые порвались от того что, О БОЖЕ, сервера у игры перегружены и игру ищет не 40 секунд, а 2 минуты
2. Порватки, которые порвались от хардкорности игры в ХАРДКОРНОМ блин шутере.
Адекватной критики там нет. Тарков не идеальная игра, но определённо лучшая в жанре и одна из самых уникальных, самобытных и атмосферных игр в принципе. Тарков не для всех, но для тех для кого он делался - это смелые 9 из 10.
Короче опять на пустом месте ревьюбомбят отличную игру. Ничего нового.
2 минуты?? Уверен на 99% что даже не играл... А если каким то чудом все таки играл, сочувствую.
Забыл добавить реалистичный (которого нет)
Ну как я и говорил, есть фанаты - которые видят проблемы в игре, и ушли из игры, ждут чуда что игру исправят. Ну не исправят. Или в ПВЕ играют.
А есть фанатики, которые проблем не видят, в если и видят то, винят всех кроме игры.
Буянов, пора уже адекватно мыслить, заеПал. Имхо, все удачные идеи последние лет 5 не от этого пельменя, а от остальных членов команды. Главгад думает только, как бы ещё разожрать неспокойное пузо.
Прозрели! Неужели чтобы понять то, что игра, мягко говоря-не очень, ей требовалось выйти в стиме?
Тут я бы в сравнение добавил Arena Breakout, нежели стебный Duckov.
Хотя что то херня, что эта херня
Хм... А зачем Тарков с Даков сравнивать. Этих утят гоняют в основном офисные работники, от нечего делать на рабочем месте. Коих миллионы. Чуваки сидя на толчке и разного рода школота. Ещё в "три в ряд" людей больше играет. Почему с ним не сравнили?
А в тарков состоятельные мужчины и дамы играют, у которых миллионы на счетах.?
Сам себя не похвалишь - ни кто не похвалит)))