"Одна из худших игр года": релиз Escape from Tarkov в Steam встретили шквалом критики

Escape from Tarkov является прародителем жанра экстракшн-шутерыи, наконец, после 9 лет разработки, дождался версии 1.0.Как это часто бывает с такими играми, почти десятилетие работы в фазе «альфа» является довольно подозрительным прецедентом, который вызывает обоснованные опасения по поводу качества конечного продукта. И, к сожалению, Escape from Tarkov не является исключением из этого правила.

Годы ожидания, доступ только через внешний лаунчер и, в некотором смысле, почивание на лаврах. Все это привело к тому, что работа Battlestate Games пережила драматический старт версии 1.0. Игру все-таки выпустили в Steam, и оказалось, что она все еще находится в плачевном состоянии.

Пользователи выставили игре только 30% положительных оценок, отмечая слабую графику, низкую частоту кадров, многочисленные ошибки, принудительную загрузку лаунчера игры, а также ужасный геймплей. В сравнении с такой игрой, как Escape from Duckov, создатели Tarkova действительно должны стыдиться. Потратив 9 лет на разработку, они выпустили такое убожество.