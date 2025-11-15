Онлайн Escape from Tarkov достиг 20 тысяч в Steam, но игроки столкнулись с техническими проблемами

Релиз Escape from Tarkov вызвал настоящий ажиотаж среди фанатов шутера от первого лица от Battlestate Games. Онлайн игры уже достиг впечатляющих 20 тысяч игроков только в Steam, что демонстрирует огромный интерес к долгожданному релизу.

Однако запуск игры не обошёлся без проблем. Многие пользователи столкнулись с неполадками сервиса авторизации: при попытке войти в игру они видят ошибки лаунчера, что делает невозможным подключение к серверам.

На данный момент Escape from Tarkov получила 2 748 отзывов в Steam с 52% положительных обзоров. Игроки отмечают, что несмотря на долгожданный релиз и долгие годы ожидания, проблемы с клиентом мешают полностью насладиться новыми механиками, улучшенной графикой, нелинейной сюжетной кампанией и обширным эндгейм-контентом.

Разработчики из Battlestate Games уже сообщили, что активно работают над исправлением ошибок, чтобы обеспечить стабильный онлайн и комфортный игровой процесс для всех пользователей.