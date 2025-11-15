Онлайн Escape from Tarkov достиг 20 тысяч в Steam, но игроки столкнулись с техническими проблемами

Релиз Escape from Tarkov вызвал настоящий ажиотаж среди фанатов шутера от первого лица от Battlestate Games. Онлайн игры уже достиг впечатляющих 20 тысяч игроков только в Steam, что демонстрирует огромный интерес к долгожданному релизу.
Однако запуск игры не обошёлся без проблем. Многие пользователи столкнулись с неполадками сервиса авторизации: при попытке войти в игру они видят ошибки лаунчера, что делает невозможным подключение к серверам.
На данный момент Escape from Tarkov получила 2 748 отзывов в Steam с 52% положительных обзоров. Игроки отмечают, что несмотря на долгожданный релиз и долгие годы ожидания, проблемы с клиентом мешают полностью насладиться новыми механиками, улучшенной графикой, нелинейной сюжетной кампанией и обширным эндгейм-контентом.
Разработчики из Battlestate Games уже сообщили, что активно работают над исправлением ошибок, чтобы обеспечить стабильный онлайн и комфортный игровой процесс для всех пользователей.
Никогда такого не было, и вот опять
Ну, игру купили? Вот и хорошо, иди играй в другие игры))
Hello Raider. Don't shoot!
Впечатляющих 17 тысяч игроков ??? Спасибо рассмешили )))
Насколько я понимаю, у игры свой лаунчер так что те, кому игра реально интересна уже тысячу раз там могли сыграть и пересаживаться на Стим им и смысла нет.
игра для состоятельных пенсов, обычные пенсы в танках доживают))
"Arc Reiders живёт до 15го ноября" говорили они😂
Конкурент
"насладиться новыми механиками. новой графикой" - лол ват ???
нелинейной сюжетной кампанией. откуда там сюжет я то просто ни разу не игра не в курсе
добавили
20000 человек играют в лаунчер похоже
Сервера упали? Значит игра всё ещё в бете.
Интересно, из этих 20к, сколько там челов, у которых игра изначально была