Escape from Tarkov 27.07.2017
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, MMO, От первого лица
7.5 2 530 оценок

Онлайн Escape from Tarkov достиг 20 тысяч в Steam, но игроки столкнулись с техническими проблемами

IKarasik IKarasik

Релиз Escape from Tarkov вызвал настоящий ажиотаж среди фанатов шутера от первого лица от Battlestate Games. Онлайн игры уже достиг впечатляющих 20 тысяч игроков только в Steam, что демонстрирует огромный интерес к долгожданному релизу.

Однако запуск игры не обошёлся без проблем. Многие пользователи столкнулись с неполадками сервиса авторизации: при попытке войти в игру они видят ошибки лаунчера, что делает невозможным подключение к серверам.

На данный момент Escape from Tarkov получила 2 748 отзывов в Steam с 52% положительных обзоров. Игроки отмечают, что несмотря на долгожданный релиз и долгие годы ожидания, проблемы с клиентом мешают полностью насладиться новыми механиками, улучшенной графикой, нелинейной сюжетной кампанией и обширным эндгейм-контентом.

Разработчики из Battlestate Games уже сообщили, что активно работают над исправлением ошибок, чтобы обеспечить стабильный онлайн и комфортный игровой процесс для всех пользователей.

Комментарии:  18
SaberRS

Никогда такого не было, и вот опять

Neko-Aheron

Ну, игру купили? Вот и хорошо, иди играй в другие игры))

JustA_NiceGuy Neko-Aheron

Hello Raider. Don't shoot!

Misha Mi

Впечатляющих 17 тысяч игроков ??? Спасибо рассмешили )))

Truthful Zaman

Насколько я понимаю, у игры свой лаунчер так что те, кому игра реально интересна уже тысячу раз там могли сыграть и пересаживаться на Стим им и смысла нет.

Noowners

игра для состоятельных пенсов, обычные пенсы в танках доживают))

TheNikolay00

"Arc Reiders живёт до 15го ноября" говорили они😂

FURRRAX
ЛИДЕР УБИТ
Evgen152000 ЛИДЕР УБИТ

Конкурент

Hakuni

"насладиться новыми механиками. новой графикой" - лол ват ???

Роман45554

нелинейной сюжетной кампанией. откуда там сюжет я то просто ни разу не игра не в курсе

InkubatorKlef

добавили

shootin_ilya

20000 человек играют в лаунчер похоже

Zick211

Сервера упали? Значит игра всё ещё в бете.

Giggity

Интересно, из этих 20к, сколько там челов, у которых игра изначально была

