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Escape from Tarkov 27.07.2017
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, MMO, От первого лица
7.5 2 335 оценок

Патч 0.16.2.0 для Escape from Tarkov: игра меньше кушает памяти, боты крутят головой, а игроки больше не телепортируются

Lunersun Lunersun

Разработчики Escape from Tarkov выпустили патч 0.16.2.0. В этот раз они занялись в основном ботами и производительностью, ну и по мелочи пофиксили кучу багов, которые давно надоедали игрокам.

Оптимизация

Для начала немного о производительности — разработчики продолжают работу над техническим состоянием игры:

  • Локация «Таможня» теперь работает более плавно благодаря оптимизации;
  • На всех картах уменьшено потребление оперативной памяти во время рейдов;
  • Переработаны настройки теней, что должно порадовать владельцев слабых ПК.

Кстати, создатели говорят, что это только начало, и в следующих патчах будут продолжать оптимизировать игру.

Шансы появления и поведение

  • Теперь у всех боссов шанс спавна равен 30%;
  • Выросла вероятность встретить Сектантов как в PvP, так и в PvE режимах;
  • А вот Партизан в PvE будет попадаться реже;
  • Игроки за Диких теперь появляются не раньше 17-й минуты на большинстве локаций (на Резерве, Заводе и Эпицентре — до 20-го уровня).

Характеристики и взаимодействие

  • У ботов-снайперов и обычных ботов теперь ровно 30 единиц здоровья в голове;
  • ЧВК боты, Рейдеры и Отступники получили 35 единиц;
  • Прочность оружия у ЧВК ботов заметно повышена;
  • Увеличен до 80% шанс, что ЧВК бот посчитает Дикого врагом.

В общем, боты теперь по-другому работают с кустами и деревьями. Обычные больше не прячутся в зелени, а все типы ботов больше не видят сквозь кусты. А когда сами боты попадают в заросли, они начинают хуже видеть.

Ещё ботов научили крутить головой, когда они что-то заподозрили, и переключаться между одиночным и автоматическим огнём в зависимости от дистанции — совсем как настоящие игроки.

Исправления багов и улучшения

Патч устраняет целый ряд проблем — от поведения ботов до особенностей интерфейса:

Исправления ботов

  • Теперь боты с дробовиками и пистолетами правильно занимают укрытия;
  • Боты адекватно реагируют на шумы;
  • Исправлен спавн ботов рядом с ЧВК в начале рейда;
  • Устранены проблемы с ботами, проходящими через закрытые двери.

Технические фиксы

  • Исправлено отображение стёкол;
  • Возвращено свечение РСП после выстрела;
  • Решены проблемы с определением основного игрового монитора;
  • Устранён баг, когда игрока телепортировало на краю некоторых поверхностей;

Улучшения интерфейса и геймплея

  • Исправлена стрельба с упора у МЦ-255;
  • Решена проблема с переносом собственного жетона на сортировочный стол;
  • Исправлен интерфейс при покупке длинных предметов;
  • Улучшена работа с контейнерами в схроне;
  • Исправлены условия заданий в цепочке «Оружейник»;
  • Добавлен автоматический переход к зоне Убежища при клике на уведомление из Круга Сектантов.

В обновление также вошли различные улучшения локализации интерфейса, заданий и предметов.

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