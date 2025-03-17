Патч 0.16.2.0 для Escape from Tarkov: игра меньше кушает памяти, боты крутят головой, а игроки больше не телепортируются

Разработчики Escape from Tarkov выпустили патч 0.16.2.0. В этот раз они занялись в основном ботами и производительностью, ну и по мелочи пофиксили кучу багов, которые давно надоедали игрокам.

Оптимизация

Для начала немного о производительности — разработчики продолжают работу над техническим состоянием игры:

Локация «Таможня» теперь работает более плавно благодаря оптимизации;

На всех картах уменьшено потребление оперативной памяти во время рейдов;

Переработаны настройки теней, что должно порадовать владельцев слабых ПК.

Кстати, создатели говорят, что это только начало, и в следующих патчах будут продолжать оптимизировать игру.

Шансы появления и поведение

Теперь у всех боссов шанс спавна равен 30%;

Выросла вероятность встретить Сектантов как в PvP, так и в PvE режимах;

А вот Партизан в PvE будет попадаться реже;

Игроки за Диких теперь появляются не раньше 17-й минуты на большинстве локаций (на Резерве, Заводе и Эпицентре — до 20-го уровня).

Характеристики и взаимодействие

У ботов-снайперов и обычных ботов теперь ровно 30 единиц здоровья в голове;

ЧВК боты, Рейдеры и Отступники получили 35 единиц;

Прочность оружия у ЧВК ботов заметно повышена;

Увеличен до 80% шанс, что ЧВК бот посчитает Дикого врагом.

В общем, боты теперь по-другому работают с кустами и деревьями. Обычные больше не прячутся в зелени, а все типы ботов больше не видят сквозь кусты. А когда сами боты попадают в заросли, они начинают хуже видеть.

Ещё ботов научили крутить головой, когда они что-то заподозрили, и переключаться между одиночным и автоматическим огнём в зависимости от дистанции — совсем как настоящие игроки.

Исправления багов и улучшения

Патч устраняет целый ряд проблем — от поведения ботов до особенностей интерфейса:

Исправления ботов

Теперь боты с дробовиками и пистолетами правильно занимают укрытия;

Боты адекватно реагируют на шумы;

Исправлен спавн ботов рядом с ЧВК в начале рейда;

Устранены проблемы с ботами, проходящими через закрытые двери.

Технические фиксы

Исправлено отображение стёкол;

Возвращено свечение РСП после выстрела;

Решены проблемы с определением основного игрового монитора;

Устранён баг, когда игрока телепортировало на краю некоторых поверхностей;

Улучшения интерфейса и геймплея

Исправлена стрельба с упора у МЦ-255;

Решена проблема с переносом собственного жетона на сортировочный стол;

Исправлен интерфейс при покупке длинных предметов;

Улучшена работа с контейнерами в схроне;

Исправлены условия заданий в цепочке «Оружейник»;

Добавлен автоматический переход к зоне Убежища при клике на уведомление из Круга Сектантов.

В обновление также вошли различные улучшения локализации интерфейса, заданий и предметов.