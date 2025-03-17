Патч 0.16.2.0 для Escape from Tarkov: игра меньше кушает памяти, боты крутят головой, а игроки больше не телепортируются

Разработчики Escape from Tarkov выпустили патч 0.16.2.0. В этот раз они занялись в основном ботами и производительностью, ну и по мелочи пофиксили кучу багов, которые давно надоедали игрокам.
Оптимизация
Для начала немного о производительности — разработчики продолжают работу над техническим состоянием игры:
- Локация «Таможня» теперь работает более плавно благодаря оптимизации;
- На всех картах уменьшено потребление оперативной памяти во время рейдов;
- Переработаны настройки теней, что должно порадовать владельцев слабых ПК.
Кстати, создатели говорят, что это только начало, и в следующих патчах будут продолжать оптимизировать игру.
Шансы появления и поведение
- Теперь у всех боссов шанс спавна равен 30%;
- Выросла вероятность встретить Сектантов как в PvP, так и в PvE режимах;
- А вот Партизан в PvE будет попадаться реже;
- Игроки за Диких теперь появляются не раньше 17-й минуты на большинстве локаций (на Резерве, Заводе и Эпицентре — до 20-го уровня).
Характеристики и взаимодействие
- У ботов-снайперов и обычных ботов теперь ровно 30 единиц здоровья в голове;
- ЧВК боты, Рейдеры и Отступники получили 35 единиц;
- Прочность оружия у ЧВК ботов заметно повышена;
- Увеличен до 80% шанс, что ЧВК бот посчитает Дикого врагом.
В общем, боты теперь по-другому работают с кустами и деревьями. Обычные больше не прячутся в зелени, а все типы ботов больше не видят сквозь кусты. А когда сами боты попадают в заросли, они начинают хуже видеть.
Ещё ботов научили крутить головой, когда они что-то заподозрили, и переключаться между одиночным и автоматическим огнём в зависимости от дистанции — совсем как настоящие игроки.
Исправления багов и улучшения
Патч устраняет целый ряд проблем — от поведения ботов до особенностей интерфейса:
Исправления ботов
- Теперь боты с дробовиками и пистолетами правильно занимают укрытия;
- Боты адекватно реагируют на шумы;
- Исправлен спавн ботов рядом с ЧВК в начале рейда;
- Устранены проблемы с ботами, проходящими через закрытые двери.
Технические фиксы
- Исправлено отображение стёкол;
- Возвращено свечение РСП после выстрела;
- Решены проблемы с определением основного игрового монитора;
- Устранён баг, когда игрока телепортировало на краю некоторых поверхностей;
Улучшения интерфейса и геймплея
- Исправлена стрельба с упора у МЦ-255;
- Решена проблема с переносом собственного жетона на сортировочный стол;
- Исправлен интерфейс при покупке длинных предметов;
- Улучшена работа с контейнерами в схроне;
- Исправлены условия заданий в цепочке «Оружейник»;
- Добавлен автоматический переход к зоне Убежища при клике на уведомление из Круга Сектантов.
В обновление также вошли различные улучшения локализации интерфейса, заданий и предметов.
Как похорошела пре-альфа за эти годы.
Ага ,стар ситизен и рядом не стоял
Ппц 0.16 версия // Dimka Dimkin