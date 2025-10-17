Первое дополнение к Escape from Tarkov, выпущенное после релиза, будет посвящено "Жизни Диких"

Escape from Tarkov готовится к запуску версии 1.0 после более чем восьми лет бета-тестирования. После релиза Escape from Tarkov появится в Steam, и уже есть подтверждение, что консольная версия находится в разработке. Более того, Battlestate Games подтвердила, что первое дополнение к Escape from Tarkov, выпущенное после релиза, будет называться «Жизнь Диких» и будет посвящено культовой фракции, бродящей по улицам Таркова.

В видео, записанном после Tokyo Game Show, Никита Буянов из Battlestate Games рассказал о том, что ждёт нас на релизе Escape from Tarkov. Он шагнул в будущее, подчеркнув, что эта «большая и сложная вещь», над которой работает команда, станет чем-то особенным.

В одном из фрагментов Буянов затронул тему пострелизного периода Escape from Tarkov, подчеркнув, что первое дополнение уже в разработке:

После релиза мы планируем ещё больше расширить вселенную. Мы начнём работу над первым дополнением, «Жизнь Диких», а также сразу после [релиза] пройдёт пара крупных событий.

Дикие в Escape from Tarkov занимают (почти) каждую карту в игре, бродят по городу и его окрестностям и роются в руинах. Обычно они носят низкоуровневое, изношенное снаряжение и являются скорее авантюристами, чем стойкими бойцами.

Игроки могут проходить «забеги Диких», выбрав роль случайного Дикого, а не своего персонажа из ЧВК, и приятно знать, что фракция будет как-то расширена после запуска.