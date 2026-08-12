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Escape from Tarkov 27.07.2017
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, MMO, От первого лица
7.4 2 702 оценки

Первые DLC для Escape from Tarkov перенесли - Scav Life и кланы появятся только в 2027 году

IKarasik IKarasik

Разработчики Escape from Tarkov отложили выход первых крупных сюжетных дополнений для игры. Речь идёт о Scav Life и DLC с полноценной системой кланов — оба проекта теперь ожидаются только в 2027 году.

О переносе рассказал глава Battlestate Games Никита Буянов во время нового выпуска Tarkov TV. При этом конкретных дат релиза разработчики пока не назвали.

Первым крупным расширением должен стать Scav Life, посвящённый фракции диких. Дополнение должно значительно изменить поведение этих NPC: дикие смогут заниматься различными делами вне боевых столкновений, что должно сделать их поведение более реалистичным. В начале 2027 года также планируется серия новых заданий, которые подготовят игроков к событиям Scav Life.

Второе запланированное расширение добавит систему кланов, однако подробностей о ней пока практически нет.

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Комментарии:  3
Ваш комментарий
Большая Флейта
Речь идёт о Scav Life

В случае буянова это scaM life

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