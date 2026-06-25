План на десятилетие вперёд: Никита Буянов показал первый концепт Escape from Tarkov, который удивил своей точностью

Глава Battlestate Games Никита Буянов опубликовал архивный концепт Escape from Tarkov, созданный ещё в 2015 году. Изображение стало своеобразным взглядом в прошлое проекта и показало, что многие ключевые идеи шутера были сформированы задолго до появления большинства нынешних механик и локаций.

Судя по схеме, уже на раннем этапе разработки авторы представляли Escape from Tarkov как последовательное путешествие через несколько связанных между собой районов города. Основная концепция предполагала постепенное продвижение игроков по цепочке карт к финальной точке — Терминалу. Именно эта идея остаётся одной из главных целей проекта и сегодня.

Особый интерес у поклонников вызвал список локаций, обозначенных на концепте. На нём можно увидеть хорошо знакомые карты, включая Таможню, Завод, Лес и Развязку. Также присутствуют Лаборатория и Подземелья, которые впоследствии были реализованы в том или ином виде. Некоторые элементы схемы и вовсе выглядят как заготовки для отдельных игровых режимов и проектов.

Примечательно, что на концепте уже присутствуют идеи, которые спустя годы нашли отражение в Escape from Tarkov: Arena. Это показывает, что часть нынешних направлений развития франшизы рассматривалась командой ещё на ранних стадиях производства.

Публикация концепта стала напоминанием о том, насколько долгим оказался путь Escape from Tarkov. За десять лет игра неоднократно менялась, обрастала новыми механиками, картами и системами, однако её фундаментальная структура сохранилась практически без изменений. Для многих игроков это стало подтверждением того, что Battlestate Games изначально имела достаточно чёткое представление о том, каким должен стать проект в долгосрочной перспективе.

Судя по опубликованным материалам, значительная часть того, что фанаты видят в игре сегодня, была задумана ещё до начала закрытого тестирования, а некоторые идеи продолжают реализовываться до сих пор.