По Escape from Tarkov пройдет турнир Twitch Rivals - последний крупный ивент перед релизом игры

В последний раз перед релизом Escape from Tarkov 15 ноября пройдет турнир Twitch Rivals, где 24 команды по три игрока сразятся за призовой фонд в $100 000. Сражения начнутся 7 ноября в 23:00 МСК, а зрителей ждут Twitch Drops с уникальными внутриигровыми предметами.

Турнир пройдет в три этапа, каждый из которых обещает максимально напряжённую и динамичную борьбу за победу. Участники покажут свои навыки выживания, тактическое мышление и командную координацию, сражаясь за главный приз.

Поклонники игры уже сейчас могут оформить предзаказ Escape from Tarkov и получить эксклюзивные награды, включая уникальные предметы и внутриигровые бонусы. За турниром можно следить на трансляциях на Twitch, чтобы не пропустить самые яркие моменты и забрать все награды Twitch Drops.