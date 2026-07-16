Получить Kappa в Escape from Tarkov станет проще: разработчики кардинально меняют условия разблокировки

Battlestate Games раскрыла новые требования для получения защищённого контейнера Kappa в Escape from Tarkov. Изменения вступят в силу с выходом обновления 1.1.0.0, которое разработчики планируют выпустить до конца июля.

Kappa считается самым престижным защищённым контейнером в игре. Он позволяет сохранить ценные предметы после смерти персонажа, поэтому для многих игроков именно его получение становится главной целью каждого вайпа.

После выхода обновления для получения Kappa потребуется прокачать до 4-го уровня лояльности Терапевта, Прапора, Миротворца, Механика, Егеря, Лыжника и Барахольщика, получить 3-й уровень репутации у Скупщика, достичь 40-го уровня персонажа, а также выполнить следующие задания:

«Реагент. Часть 4»;

«Стрелок от бога»;

«Тарковский стрелок. Часть 4»;

«Шить — не тужить. Часть 4»;

«Коллекционер».

За получение Kappa по новым правилам игроки также смогут открыть уникальное достижение Kappa Path. Однако оно будет доступно только до начала первого сезона — после его старта заработать достижение уже не получится.

Разработчики напомнили, что обновление 1.1.0.0 выйдет до конца июля. Игроки, которые уже близки к получению Kappa по действующим условиям, ещё успеют завершить необходимые задания до вступления новых правил в силу.

Изменения стали частью курса Battlestate Games на постепенное повышение доступности Escape from Tarkov. В последних обновлениях студия всё чаще внедряет улучшения качества жизни и пересматривает старые механики, чтобы сделать прогресс менее утомительным, сохранив при этом хардкорный характер игры.