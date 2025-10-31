После девяти долгих лет разработки Escape From Tarkov ушла "на золото"

Escape From Tarkov официально ушла «на золото» перед релизом через несколько недель, что ознаменовало завершение разработки полной версии.

В сообщении в социальных сетях гейм-директор Никита Буянов подтвердил, что Escape From Tarkov вышла на золото, а разработка версии 1.0 полностью завершена и готова к запуску игры 15 ноября.

Буянов сказал:

Escape from Tarkov ушла на золото! Финальная версия завершена — производство завершено, и начался последний обратный отсчёт до релиза. Годы упорного труда, тестирования и доработки достигли своего пика в результате, которого мы все так долго ждали. Для нас это больше, чем просто дата в календаре — это символ пути, который мы прошли вместе с сообществом. Спасибо за вашу неизменную поддержку и отзывы за эти 10 лет. Ваши идеи вдохнули в игру жизнь и глубину.

Релиз Escape From Tarkov запланирован на 15 ноября. Игра будет доступна в лаунчере Battlestate Games и Steam. С запуском игроки получат новый патч, включающий один из самых масштабных за последние годы с множеством нового сюжетного контента и новых возможностей.