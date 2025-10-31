ЧАТ ИГРЫ
Escape from Tarkov 27.07.2017
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, MMO, От первого лица
7.5 2 511 оценок

После девяти долгих лет разработки Escape From Tarkov ушла "на золото"

monk70 monk70

Escape From Tarkov официально ушла «на золото» перед релизом через несколько недель, что ознаменовало завершение разработки полной версии.

В сообщении в социальных сетях гейм-директор Никита Буянов подтвердил, что Escape From Tarkov вышла на золото, а разработка версии 1.0 полностью завершена и готова к запуску игры 15 ноября.

Буянов сказал:

Escape from Tarkov ушла на золото! Финальная версия завершена — производство завершено, и начался последний обратный отсчёт до релиза. Годы упорного труда, тестирования и доработки достигли своего пика в результате, которого мы все так долго ждали. Для нас это больше, чем просто дата в календаре — это символ пути, который мы прошли вместе с сообществом. Спасибо за вашу неизменную поддержку и отзывы за эти 10 лет. Ваши идеи вдохнули в игру жизнь и глубину.

Релиз Escape From Tarkov запланирован на 15 ноября. Игра будет доступна в лаунчере Battlestate Games и Steam. С запуском игроки получат новый патч, включающий один из самых масштабных за последние годы с множеством нового сюжетного контента и новых возможностей.

Комментарии:
SoRaS3
GamingWorkshop

ништяк !!!!!!!!!!

Rus Gayn

Опоздали немного с релизом. Сейчас уже все в Арки играют.

UnbridledKillian

тарков, как прородитель жанра будет популярен, не смотря на жалобы, как это было с пубгом

Fastgamer24

Игра не без нюансов, но если честно, я рад, что у команды таркова хватило яиц сделать релиз, а не как этот star sitizen, где людям продавали корабли за 60,000$ и доят их до сих пор.
Я наблюдаю за тарковым с 2015г, купил игру в 2019. Со многими друзьями по дискорду познакомился. И с Владивостока и с Хабаровска и с Казани, Новосиба, Иркутска и в еще других городах. Ездил к ним в гости или проездом. Очень тепло встречали, приятно общались и выпивали, со многими поддерживаю связь до сих пор.
Спасибо этой игре за ее хардкор и крутому большому комьюнити за активность.
"Эшкек фром краков"©, "Пресс ту колокольчик боттом", "не надо покупать игру если вы не хотите страдать ":D и много чего еще было, сразу то и не вспомнишь.

Вообщем, дождались(слезливый смайлик)

Evialroot

Иногда играю в Fortnite, но ни к кому ещё не ездил и ни с кем не выпивал. Что я делаю не так? 🤔