После девяти долгих лет разработки Escape From Tarkov ушла "на золото"

Escape From Tarkov официально ушла «на золото» перед релизом через несколько недель, что ознаменовало завершение разработки полной версии.
В сообщении в социальных сетях гейм-директор Никита Буянов подтвердил, что Escape From Tarkov вышла на золото, а разработка версии 1.0 полностью завершена и готова к запуску игры 15 ноября.
Буянов сказал:
Escape from Tarkov ушла на золото! Финальная версия завершена — производство завершено, и начался последний обратный отсчёт до релиза. Годы упорного труда, тестирования и доработки достигли своего пика в результате, которого мы все так долго ждали. Для нас это больше, чем просто дата в календаре — это символ пути, который мы прошли вместе с сообществом. Спасибо за вашу неизменную поддержку и отзывы за эти 10 лет. Ваши идеи вдохнули в игру жизнь и глубину.
Релиз Escape From Tarkov запланирован на 15 ноября. Игра будет доступна в лаунчере Battlestate Games и Steam. С запуском игроки получат новый патч, включающий один из самых масштабных за последние годы с множеством нового сюжетного контента и новых возможностей.
ништяк !!!!!!!!!!
Опоздали немного с релизом. Сейчас уже все в Арки играют.
тарков, как прородитель жанра будет популярен, не смотря на жалобы, как это было с пубгом
Игра не без нюансов, но если честно, я рад, что у команды таркова хватило яиц сделать релиз, а не как этот star sitizen, где людям продавали корабли за 60,000$ и доят их до сих пор.
Я наблюдаю за тарковым с 2015г, купил игру в 2019. Со многими друзьями по дискорду познакомился. И с Владивостока и с Хабаровска и с Казани, Новосиба, Иркутска и в еще других городах. Ездил к ним в гости или проездом. Очень тепло встречали, приятно общались и выпивали, со многими поддерживаю связь до сих пор.
Спасибо этой игре за ее хардкор и крутому большому комьюнити за активность.
"Эшкек фром краков"©, "Пресс ту колокольчик боттом", "не надо покупать игру если вы не хотите страдать ":D и много чего еще было, сразу то и не вспомнишь.
Вообщем, дождались(слезливый смайлик)
Иногда играю в Fortnite, но ни к кому ещё не ездил и ни с кем не выпивал. Что я делаю не так? 🤔