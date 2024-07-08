Последний патч для Escape from Tarkov сломал баланс и превратил ИИ-противников в безумцев

Студия Battlestate Games с её реалистичным шутером от первого лица Escape from Tarkov вновь оказалась в центре скандала. На этот раз проблема связана не с монетизацией или новым дорогим изданием, а с самой игрой. Последнее обновление фактически нарушило баланс, превратив ИИ-врагов в безумцев.
Главной целью недавнего обновления для Escape from Tarkov было улучшение PvE-режима игры, который теперь должен был работать без серверной составляющей, непосредственно на устройстве игроков. Это обещало значительно повысить стабильность игры, ускорить поиск матчей и сократить время загрузки. И хотя эти улучшения действительно заметны, обновление также внесло критические ошибки в поведение врагов под управлением искусственного интеллекта. Вместо того чтобы стать более естественными и «свободными», ИИ-противники превратились в беспощадных истребителей всего живого. По словам игроков, обнаружив противника, ИИ начинает безрассудно бросаться на него, буквально заваливая трупами. Более того, они автоматически предупреждают союзные отряды, которые затем охотятся на игроков большими группами.
Игроки также жалуются, что после обновления количество врагов в Escape from Tarkov стало значительно больше, что создает серьёзные трудности в поиске ценной добычи и превращает привычный тактический геймплей в "мясной" шутер. Вместе с этим возникли проблемы с производительностью на всех картах, но разработчики уже пообещали устранить эти неполадки в будущем обновлении.
Баланс в таркове? То что мертво - умереть не может.
Наоборот с кайфом, игра превратилась из стрельбы по баночкам в хоть какую-то имитацию пвп
Не удивительно , я когда начинала играть боты и сквозь фуры убивали принципе помойка что с нее взять
// Всеволод Позняков
Игроки в EFT те ещё остриженные лохи, поэтому их не жалко от слова совсем.