Представлен кинематографический трейлер Escape from Tarkov

В преддверии запуска Escape From Tarkov вышел новый трейлер, который, по всей видимости, в значительной степени фокусируется на истории Таркова и новых сюжетных заданиях, которые появятся с выходом версии 1.0.

В новом трейлере под названием «Echoes of Unfallen» основное внимание уделяется истории Таркова. Он дал нам представление о том, как многие торговцы в Таркове начинали свой путь, и намекнул на их жизнь до начала текущей ситуации. Также было показано, как многие ЧВК, представленные в игре, начинали свою деятельность в регионе.

Этот трейлер в кинематографическом стиле, похоже, тизерит задания сюжетного режима, которые будут добавлены с выходом версии 1.0 15 ноября, и многие ожидают увидеть много интересного в повествовании о том, как Тарков стал таким.

Запуск Escape From Tarkov запланирован на 15 ноября. Игра впервые появится в Steam, а для текущих игроков будет выпущено крупное обновление. Оно добавит сюжетную линию и возможность сбежать из Таркова, но, как ожидается, лишь небольшое количество игроков сделают это.