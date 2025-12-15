Продажи Escape from Tarkov с момента релиза версии 1.0 составили 1 миллион копий

С момента выхода Escape from Tarkov было продано более одного миллиона копий игры. Об этом сообщили разработчики из Battlestate Games.

За первый месяц после релиза игроки суммарно провели в Норвинском регионе около 135 миллионов часов, что эквивалентно более чем 15 тысячам лет игрового времени. По подсчётам студии, это сопоставимо с более чем 200 миллионами полных рейдов на локацию «Таможня», каждый из которых длился до завершения таймера.

На текущий момент свыше 500 ЧВК смогли полностью пройти Escape from Tarkov и достичь одной из предусмотренных концовок.

В честь преодоления отметки в один миллион проданных копий разработчики также выпустили специальный промокод для игроков — ONEMILLIONPLUS.