Escape from Tarkov 27.07.2017
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, MMO, От первого лица
7.4 2 606 оценок

Продажи Escape from Tarkov с момента релиза версии 1.0 составили 1 миллион копий

monk70 monk70

С момента выхода Escape from Tarkov было продано более одного миллиона копий игры. Об этом сообщили разработчики из Battlestate Games.

За первый месяц после релиза игроки суммарно провели в Норвинском регионе около 135 миллионов часов, что эквивалентно более чем 15 тысячам лет игрового времени. По подсчётам студии, это сопоставимо с более чем 200 миллионами полных рейдов на локацию «Таможня», каждый из которых длился до завершения таймера.

На текущий момент свыше 500 ЧВК смогли полностью пройти Escape from Tarkov и достичь одной из предусмотренных концовок.

В честь преодоления отметки в один миллион проданных копий разработчики также выпустили специальный промокод для игроков — ONEMILLIONPLUS.

Комментарии:  3
Ваш комментарий
prorock

Чет Очень много

1
Velander

нормальная гриндилка...НО читеры и конфиги ботов надо править...через траву и листву летят в иплище плюхи метров с четыриеста

Rio17

Сбежать от 🐔