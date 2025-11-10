"Пусть попробуют": Никита Буянов не боится волны хейта при релизе Escape from Tarkov в Steam

Руководитель Battlestate Games Никита Буянов, отвечающий за разработку хардкорного шутера Escape from Tarkov, заявил, что не опасается возможного шквала негативных отзывов, который может обрушиться на игру после выхода в Steam. По его словам, команда прекрасно осознаёт, что «взрыв хейта» неизбежен, но готова к нему и полагается на инструменты Valve, умеющие выявлять и фильтровать кампании по занижению рейтингов.

«Есть те, кто хочет нас бомбить. Пусть попробуют — посмотрим, что из этого выйдет», — отметил Буянов. Он подчеркнул, что запуск в Steam не ориентирован на сбор положительных обзоров или высокие оценки. Главная цель — дать возможность тем, кто предпочитает экосистему Valve, играть именно через неё.

Однако один момент уже вызвал неоднозначную реакцию сообщества: игроки, ранее купившие Escape from Tarkov на официальном сайте, не получат бесплатный доступ к Steam-версии. Буянов пояснил, что подобная практика технически невозможна — «так никто не делает, и невозможно раздать миллионы ключей». Поэтому желающим играть именно через Steam придётся приобрести игру повторно.

Разработчики также отметили, что подготовили «несколько трюков» для борьбы с читерами, которые могут появиться после релиза.

Выход Escape from Tarkov из раннего доступа и запуск в Steam запланированы на 15 ноября. Буянов уверен: игра выдержит испытание временем и критикой, ведь её аудитория давно привыкла к суровым условиям — как в рейдах, так и за их пределами.