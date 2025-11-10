ЧАТ ИГРЫ
Escape from Tarkov 27.07.2017
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, MMO, От первого лица
"Пусть попробуют": Никита Буянов не боится волны хейта при релизе Escape from Tarkov в Steam

Руководитель Battlestate Games Никита Буянов, отвечающий за разработку хардкорного шутера Escape from Tarkov, заявил, что не опасается возможного шквала негативных отзывов, который может обрушиться на игру после выхода в Steam. По его словам, команда прекрасно осознаёт, что «взрыв хейта» неизбежен, но готова к нему и полагается на инструменты Valve, умеющие выявлять и фильтровать кампании по занижению рейтингов.

«Есть те, кто хочет нас бомбить. Пусть попробуют — посмотрим, что из этого выйдет», — отметил Буянов. Он подчеркнул, что запуск в Steam не ориентирован на сбор положительных обзоров или высокие оценки. Главная цель — дать возможность тем, кто предпочитает экосистему Valve, играть именно через неё.

Однако один момент уже вызвал неоднозначную реакцию сообщества: игроки, ранее купившие Escape from Tarkov на официальном сайте, не получат бесплатный доступ к Steam-версии. Буянов пояснил, что подобная практика технически невозможна — «так никто не делает, и невозможно раздать миллионы ключей». Поэтому желающим играть именно через Steam придётся приобрести игру повторно.

Разработчики также отметили, что подготовили «несколько трюков» для борьбы с читерами, которые могут появиться после релиза.

Выход Escape from Tarkov из раннего доступа и запуск в Steam запланированы на 15 ноября. Буянов уверен: игра выдержит испытание временем и критикой, ведь её аудитория давно привыкла к суровым условиям — как в рейдах, так и за их пределами.

J a r v i s
Главная цель собрать по больше бабла ))

ant 36436
в тоже время:

С 6 марта 2025 года игроки World of Tanks могут привязать аккаунт Steam к существующему аккаунту Wargaming.net и играть через Steam, используя свой текущий аккаунт.
ОгурчикЮрец

Та не надо же еще раз продать, что бы фанатики буянова купили это.. И потом стояли в катки по 10 минут, с одними читерами бегать, лагать, должны посмаковать, все прелести этой игры.

GamingWorkshop

нуууу в своей ВКгруппе они уже всех забанили даже нытиков...

Egik81

Автор, который мариновал игру в раннем доступе с 2017 года, и боятся ему каких хейтеров. Подобные люди боятся других вещей.

smallhell

Зря он так, Таркову есть за что накидать отрицательных отзывов.

Giggity
Какой же балабол)

Разработчики которые просто делают привязку к стиму, смеются ему в лицо

DESOL4TE

а кто просит раздать ключи? я уверен на 100проц что можно сделать привязку в стим, раздавать ключи кнч тупая затея, их потом прост перепродадут, как говорится было бы желание, но желание лишь одно - заработать

Xstranger
Ну тогда пусть сделает официальную поддержку Linux. Или дать разрешение запускать через Proton.

Мясо с майонезом

"я всех забаню"

CyberDark

Пока будут фанатики, готовые вагонами нести ему деньги за альфабилд игры, который позицирнируется как готовый продукт - ему будет реально пофиг на хейт. Так что всё логично!

