"Пусть попробуют": Никита Буянов не боится волны хейта при релизе Escape from Tarkov в Steam

Руководитель Battlestate Games Никита Буянов, отвечающий за разработку хардкорного шутера Escape from Tarkov, заявил, что не опасается возможного шквала негативных отзывов, который может обрушиться на игру после выхода в Steam. По его словам, команда прекрасно осознаёт, что «взрыв хейта» неизбежен, но готова к нему и полагается на инструменты Valve, умеющие выявлять и фильтровать кампании по занижению рейтингов.
«Есть те, кто хочет нас бомбить. Пусть попробуют — посмотрим, что из этого выйдет», — отметил Буянов. Он подчеркнул, что запуск в Steam не ориентирован на сбор положительных обзоров или высокие оценки. Главная цель — дать возможность тем, кто предпочитает экосистему Valve, играть именно через неё.
Однако один момент уже вызвал неоднозначную реакцию сообщества: игроки, ранее купившие Escape from Tarkov на официальном сайте, не получат бесплатный доступ к Steam-версии. Буянов пояснил, что подобная практика технически невозможна — «так никто не делает, и невозможно раздать миллионы ключей». Поэтому желающим играть именно через Steam придётся приобрести игру повторно.
Разработчики также отметили, что подготовили «несколько трюков» для борьбы с читерами, которые могут появиться после релиза.
Выход Escape from Tarkov из раннего доступа и запуск в Steam запланированы на 15 ноября. Буянов уверен: игра выдержит испытание временем и критикой, ведь её аудитория давно привыкла к суровым условиям — как в рейдах, так и за их пределами.
Главная цель собрать по больше бабла ))
в тоже время:
Та не надо же еще раз продать, что бы фанатики буянова купили это.. И потом стояли в катки по 10 минут, с одними читерами бегать, лагать, должны посмаковать, все прелести этой игры.
нуууу в своей ВКгруппе они уже всех забанили даже нытиков...
Автор, который мариновал игру в раннем доступе с 2017 года, и боятся ему каких хейтеров. Подобные люди боятся других вещей.
Зря он так, Таркову есть за что накидать отрицательных отзывов.
Какой же балабол)
Разработчики которые просто делают привязку к стиму, смеются ему в лицо
а кто просит раздать ключи? я уверен на 100проц что можно сделать привязку в стим, раздавать ключи кнч тупая затея, их потом прост перепродадут, как говорится было бы желание, но желание лишь одно - заработать
Ну тогда пусть сделает официальную поддержку Linux. Или дать разрешение запускать через Proton.
"я всех забаню"
Пока будут фанатики, готовые вагонами нести ему деньги за альфабилд игры, который позицирнируется как готовый продукт - ему будет реально пофиг на хейт. Так что всё логично!