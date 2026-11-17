Руководитель Battlestate Games Никита Буянов в эксклюзивном интервью Insider Gaming высказался о продолжающихся спорах между сторонниками PvE и PvP в extraction-шутерах. По его мнению, снижение активности в соревновательных режимах не означает их упадка, а разработчикам не следует воспринимать предпочтения игроков как противостояние двух сообществ.

Дискуссия о необходимости PvE-режимов обострилась после выхода ARC Raiders без подобной возможности и продолжилась в 2026 году. С появлением новых extraction-шутеров, включая режим DMZ в Call of Duty: Modern Warfare 4, вопрос разделения аудитории стал ещё актуальнее.

В частности, игроки недавно организовали петицию с требованием добавить PvE в DMZ, тогда как Embark Studios экспериментировала с возможностью переключения PvE в ARC Raiders. Собственные решения также предложили разработчики Marathon, Arena Breakout: Infinite и Gray Zone Warfare.

Escape from Tarkov оказалась в центре этой дискуссии ещё раньше. Около двух лет назад игра получила полноценный PvE-режим, позволяющий проходить её без столкновений с другими игроками. Недавно Буянов сообщил, что сейчас примерно 60% аудитории Escape from Tarkov предпочитают именно PvE.

Отвечая на вопрос о том, учитывает ли Battlestate Games опыт конкурентов и должны ли все extraction-шутеры предлагать PvE, руководитель студии объяснил, что команда придерживается собственного подхода. По его словам, аудитория PvE отличается большей стабильностью: такие игроки регулярно возвращаются в игру, самостоятельно выбирают удобное время и не опасаются потери прогресса.

При этом Буянов считает, что некоторые участники сообщества пытаются создать конфликт там, где его фактически нет. Он отверг утверждения о постепенном исчезновении PvP, подчеркнув, что интерес к этому формату закономерно меняется в зависимости от стадии игрового сезона и приближения очередного вайпа.

Люди пытаются раздуть драму из ничего. Они думают, что PvP умирает. Нет, это не так,

— заявил Никита Буянов.

Разработчик также объяснил, что расширение PvE-направления связано не с отказом от PvP, а с желанием сделать Escape from Tarkov привлекательной для разных категорий пользователей. Сам Буянов любит оба формата и не видит причин противопоставлять их друг другу.

Мне нравится PvE. Мне нравится PvP. Мне, в общем-то, нравится Tarkov! Я хочу, чтобы все были довольны,

— подчеркнул руководитель Battlestate Games.

Отдельно Буянов затронул вопрос конкуренции с другими extraction-шутерами. По его словам, разработчики Escape from Tarkov заранее понимали, что в определённые периоды им придётся уделять больше внимания то PvE, то PvP. Колебания активности в соревновательном режиме он считает совершенно естественными и не видит необходимости корректировать стратегию студии вслед за действиями конкурентов.

Мне не нужно учитывать другие игры, потому что все берут пример с нас,

— заявил Буянов.

Автор Insider Gaming Грант Тейлор-Хилл отмечает, что Escape from Tarkov во многом определила стандарты жанра extraction-шутеров. По его оценке, разделение PvE и PvP на самостоятельные режимы позволяет одновременно удовлетворять потребности обеих аудиторий, хотя и приводит к определённому разделению сообщества.

Журналист считает, что найти правильный баланс между двумя форматами непросто, однако Battlestate Games справляется с этой задачей лучше других разработчиков extraction-шутеров.