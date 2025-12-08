Разработчик Escape from Tarkov разыграл игроков раздачей кода "PAY2WIN", который давал кучу бесполезных предметов

Никита Буянов, руководитель студии Battlestate Games, устроил масштабный толлинг поклонников хардкорного шутера Escape from Tarkov. Разработчик опубликовал загадочное изображение, на котором были собраны одни из самых ценных и желанных предметов в игре: тепловизор FLIR, шлем Altyn, стопки биткоинов и THICC-сейф. В сопроводительном посте Буянов намекнул, что вскоре будет выпущен промокод, с помощью которого игроки смогут получить эти легендарные ресурсы. Сообщество, привыкшее к периодическим раздачам от разработчиков, с нетерпением начало ожидать заветную комбинацию.
Однако, когда код наконец был обнародован, он оказался откровенной шуткой. Промокод с ироничным названием "PAY2WIN", который игроки поспешили активировать в лаунчере, давал один из самых бесполезных наборов предметов, который только можно представить:
- Ружье ТОЗ-106 - одно из самых слабых в игре;
- Пистолет Blicky;
- Рюкзак минимального размера;
- Пачка сухариков;
- Взрыватель, но без самой гранаты;
- Пластиковый муляж шлема.
Этот жест со стороны студии стал неожиданной ироничной разрядкой на фоне постоянных споров вокруг внутриигровой экономики и микротранзакций. Battlestate Games в последнее время действительно часто радует игроков промокодами с ценными наградами, но в этот раз разработчики решили пошутить.
с релиза троллинг походу не заканчивают,пипец дегроды какие-то
А почему дегроты то? Кое как но работает, сюдетку можно пройти. Побегать квемтики поделать тоже. Что не так?
Бесполезные вещи в бесполезной игре )
Почему бесполезных, играю редко, и тозик как раз лыжнику по квесту зашёл ))
они часто разыгрывают игроков, то сервера уронят... то ещё что то. Теперь вот это