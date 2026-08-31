Разработчики Escape from Tarkov масштабно переработают Маяк - изменится практически вся карта

Battlestate Games готовит крупную переработку Маяка в Escape from Tarkov. Разработчики рассказали о целом наборе изменений, которые должны сделать карту удобнее и решить проблемы, на которые игроки жаловались годами.

Главное изменение коснётся отрядов Отступников. Их полностью уберут из района водоочистной станции и переместят к шале. Там появится укреплённый лагерь с наблюдательными постами. Благодаря этому водоочистная станция станет значительно безопаснее для игроков, особенно во время выполнения заданий.

Изменится и главная дорога, проходящая через Маяк. В её центральной части появится импровизированный блокпост ООН, который даст игрокам укрытие от огня Отступников с позиций возле шале.

Кроме того, разработчики добавят на карту новые точки интереса:

тайники Отступников;

заброшенные посты;

наблюдательные пункты;

подземный туннель через скалы.

Отдельное внимание уделили спавнам PMC. Их сделают более изолированными друг от друга, чтобы игроки реже появлялись практически рядом с противниками в самом начале рейда. На стартовых участках также появятся дополнительные скалы, камни и растительность, которые обеспечат больше укрытий.

На Маяке также появится БТР. Он будет двигаться по маршруту через главную дорогу, деревни диких и водоочистную станцию. Таким образом, Маяк станет третьей картой Escape from Tarkov с БТР.

Ещё одно долгожданное изменение — удаление наземных мин. Разработчики уберут практически все мины с карты, оставив только те, которые необходимы для обозначения границ локации и защиты острова хранителя маяка.

Наконец, Отступники перестанут делать исключение для USEC. После обновления они будут одинаково агрессивно относиться к USEC и BEAR, поэтому принадлежность к фракции больше не даст игрокам преимущество.