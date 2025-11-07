Разработчики Escape from Tarkov обещают "парочку сюрпризов" для борьбы с читерами

Глава студии Battlestate Games Никита Буянов в новом интервью рассказал, что команда готовит новые меры против читеров, которые будут внедрены с выходом версии 1.0 Escape from Tarkov — релиз намечен на 15 ноября.

По словам Буянова, борьба с нарушителями ведётся «день и ночь», а специальный отдел постоянно разрабатывает новые инструменты и системы защиты. Разработчик отметил, что годы критики и недовольства со стороны сообщества не повлияли на стремление студии сделать игру чище и честнее:

«Мы давно привыкли к волнам негатива. Но у нас есть огромный отдел, который ежедневно банит нарушителей и придумывает новые методы. Это бесконечная гонка, но мы не собираемся сдаваться», — заявил Буянов.

Battlestate Games уверяет, что выход версии 1.0 станет не только важной вехой в развитии проекта, но и новым этапом в борьбе с одной из самых болезненных проблем шутера — читерством.