Escape from Tarkov 27.07.2017
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, MMO, От первого лица
7.5 2 513 оценок

Разработчики Escape from Tarkov обещают "парочку сюрпризов" для борьбы с читерами

IKarasik IKarasik

Глава студии Battlestate Games Никита Буянов в новом интервью рассказал, что команда готовит новые меры против читеров, которые будут внедрены с выходом версии 1.0 Escape from Tarkov — релиз намечен на 15 ноября.

По словам Буянова, борьба с нарушителями ведётся «день и ночь», а специальный отдел постоянно разрабатывает новые инструменты и системы защиты. Разработчик отметил, что годы критики и недовольства со стороны сообщества не повлияли на стремление студии сделать игру чище и честнее:

«Мы давно привыкли к волнам негатива. Но у нас есть огромный отдел, который ежедневно банит нарушителей и придумывает новые методы. Это бесконечная гонка, но мы не собираемся сдаваться», — заявил Буянов.

Battlestate Games уверяет, что выход версии 1.0 станет не только важной вехой в развитии проекта, но и новым этапом в борьбе с одной из самых болезненных проблем шутера — читерством.

Neko-Aheron

Закрытие игры ?))

Иваныч из Тулы

Видимо цену ещё в два раза поднимут, будет сюрприз так сюрприз.

Pycckuu_XAKEP

обещать сюрпризы - сотрясать воздух

Пользователь ВКонтакте

Дезкам ввести не хотят не? // Руслан Варнин

Hevin

Не хотят, если и будет - то не в привычном понимании.

GamingWorkshop

оооу точно фейк цели видимые только с ВХ