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Escape from Tarkov 27.07.2017
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, MMO, От первого лица
7.5 2 283 оценки

Разработчики Escape from Tarkov объявили дату завершения новогоднего события "Хоровод"

Lunersun
Новости

Новогоднему веселью в Escape from Tarkov скоро придёт конец. Разработчики сообщили, что 15 января в полдень по Москве отключат праздничное событие «Хоровод», которое радовало игроков с прошлого месяца.

После этого, конечно, уже не получится брать и выполнять тематические задания — и в обычном Таркове, и в Arena. Да и праздничная ёлка в Убежище перестанет работать вместе со всеми своими крафтами.

Ну а если вы любите собирать всякие новогодние штуки, не расстраивайтесь — украшения и подарки всё равно останутся в схронах на картах.

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2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
A E

Хоровод вайпов, читеров и бета тестов.

-2
Пользователь ВКонтакте

После выхода Арены в это ещё кто то играет?Отчаянные...)) // Дядя Мозес

-4