Разработчики Escape from Tarkov объявили дату завершения новогоднего события "Хоровод"

Новогоднему веселью в Escape from Tarkov скоро придёт конец. Разработчики сообщили, что 15 января в полдень по Москве отключат праздничное событие «Хоровод», которое радовало игроков с прошлого месяца.
После этого, конечно, уже не получится брать и выполнять тематические задания — и в обычном Таркове, и в Arena. Да и праздничная ёлка в Убежище перестанет работать вместе со всеми своими крафтами.
Ну а если вы любите собирать всякие новогодние штуки, не расстраивайтесь — украшения и подарки всё равно останутся в схронах на картах.
Хоровод вайпов, читеров и бета тестов.
После выхода Арены в это ещё кто то играет?Отчаянные...)) // Дядя Мозес