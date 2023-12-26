Разработчики Escape from Tarkov показали новую карту Ground Zero

Локация появится в игре уже совсем скоро
Battlestate Games показала скриншоты новой карты Ground Zero для Escape from Tarkov. Это опустевший мегаполис с большим количеством небоскребов, лабораторий и брошенных машин. Карта появится в игре уже в ближайшее время.
Видео:
Также показали босса Колонтая:
Недавно разработчики выпустили Escape from Tarkov: Arena — спин-офф оригинальной игры, в котором игроки участвуют в командных сражениях на маленьких картах.
Escape from Tarkov вышла 28 июля 2017 года на PC.
круто, буду ждать, улицы таркова вообще одна из самых крутых и интересных локаций
вот только время рейда не даёт побродить в своё удовольствие на локациях
Ждём завтра вайп ...
Пусть сначала сервера нормальные купят и доступ к арене досихпор не дали
а ты что, не играл в их арену в одноклассниках или вконтакте?
чуваки, вас на.бали
https://www.youtube.com/watch?v=7a7_1VrTziI
сейчас та самая contact wars от bsg перешла из соцсетей на свой клиент https://www.contractwarsgame.com/