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Escape from Tarkov 27.07.2017
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, MMO, От первого лица
7.5 1 834 оценки

Разработчики Escape from Tarkov показали новую карту Ground Zero

Simple Jack
Новости

Локация появится в игре уже совсем скоро

Battlestate Games показала скриншоты новой карты Ground Zero для Escape from Tarkov. Это опустевший мегаполис с большим количеством небоскребов, лабораторий и брошенных машин. Карта появится в игре уже в ближайшее время.

+ ещё 4 картинки

Видео:

Также показали босса Колонтая:

Недавно разработчики выпустили Escape from Tarkov: Arena — спин-офф оригинальной игры, в котором игроки участвуют в командных сражениях на маленьких картах.

Escape from Tarkov вышла 28 июля 2017 года на PC.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
Garris1304

круто, буду ждать, улицы таркова вообще одна из самых крутых и интересных локаций

1
xxREMAGxxIxxGAMERxx

вот только время рейда не даёт побродить в своё удовольствие на локациях

1
UriyGagarin71

Ждём завтра вайп ...

1
Freedomsss

Пусть сначала сервера нормальные купят и доступ к арене досихпор не дали

-1
xxREMAGxxIxxGAMERxx

а ты что, не играл в их арену в одноклассниках или вконтакте?

2
xxREMAGxxIxxGAMERxx

чуваки, вас на.бали

https://www.youtube.com/watch?v=7a7_1VrTziI

1
xxREMAGxxIxxGAMERxx

сейчас та самая contact wars от bsg перешла из соцсетей на свой клиент https://www.contractwarsgame.com/

1