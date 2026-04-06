Разработчики Escape from Tarkov раскрыли статистику банов: лишь 54% игроков были пойманы на читах

Студия Battlestate Games опубликовала новый блог, в котором рассказала о борьбе с нарушителями в шутере Escape from Tarkov. Разработчики впервые подробно раскрыли причины блокировок аккаунтов за первый квартал 2026 года.

Согласно данным команды, с января по март в игре было заблокировано около 25 тысяч аккаунтов. При этом только 54% из них получили бан за использование читов. Остальные 46% были наказаны за другие нарушения правил.

В числе таких нарушений разработчики называют участие в РМТ-операциях (покупку и продажу игровых ценностей за реальные деньги), использование ботов для прокачки, автоматизированные скрипты для аккаунтов и другое запрещённое программное обеспечение.

В студии также прокомментировали несколько распространённых мифов вокруг системы античита. По словам разработчиков, волны банов происходят ежедневно, а число скомпрометированных аккаунтов и заблокированных пользователей продолжает расти с момента выхода игры.

При этом Battlestate Games признаёт, что вероятность ошибочных банов всё ещё существует, однако за последний год система обнаружения нарушителей была значительно улучшена.

Разработчики также объяснили, почему не ведут активную юридическую борьбу с создателями читов. По их словам, судебные процессы могут длиться слишком долго и не всегда оправдывают затраченные ресурсы.

В ближайшем будущем команда планирует усилить защиту игры. Среди рассматриваемых мер — внедрение технологий TPM 2.0 и Secure Boot, которые должны усложнить работу читов. Кроме того, студия изучает возможность использования дополнительных систем безопасности Windows, таких как VBS, IOMMU и HVCI.

Battlestate Games также работает над новыми механизмами обнаружения нарушителей и более автоматизированной системой борьбы с ними. Цель разработчиков — сократить количество рейдов, которые читеры смогут провести до момента блокировки.

Помимо этого, команда рассматривает возможность увеличения внутриигровых компенсаций игрокам, погибшим из-за читеров. Однако разработчики хотят сделать это осторожно, чтобы избежать злоупотребления системой жалоб.