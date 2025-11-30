Разработчики Escape from Tarkov раздали редкие промокоды с голосом Никиты Буянова

Студия Battlestate Games неожиданно раздала игрокам Escape from Tarkov один из самых редких внутриигровых бонусов — специальную озвучку от главы студии Никиты Буянова. Вместо того чтобы ждать, пока Twitch Drops заработают корректно, разработчики решили временно открыть прямой доступ к награде через промокод.

Игрокам достаточно активировать код WILWILBE, чтобы мгновенно получить легендарные голосовые реплики. Сделать это можно как на официальном сайте Escape from Tarkov, так и через лаунчер — после ввода появится зелёное окно, подтверждающее успешное получение.

Однако подарком смогут воспользоваться не все: срок действия кода крайне ограничен. Разработчики предупреждают, что он перестанет работать через три дня, поэтому тем, кто прочтёт новость после 2–3 декабря, получить озвучку уже не удастся.