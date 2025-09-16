Разработчики Escape From Tarkov указали 64 ГБ ОЗУ и RTX 4070 в качестве рекомендованных требований в Steam

Escape From Tarkov официально выходит в Steam, и страница игры уже доступна на самой популярной торговой площадке для ПК. Однако есть и плохие новости: вам придётся купить игру снова, чтобы играть в Steam, а не через лаунчер Battlestate Games.

Хотя открытие страницы в Steam — отличная новость, раздел часто задаваемых вопросов, сопровождающий анонс, не столь позитивен. В нём говорится, что всем, у кого уже есть Escape From Tarkov, потребуется заново купить её через Steam, чтобы играть на платформе. Если у вас уже есть учётная запись, вы можете просто купить стандартную версию в Steam, и, привязав учётную запись, вы сохраните доступ к самому дорогому из приобретённых ранее изданий. Однако без покупки в Steam вы не сможете играть на платформе.

В разделе часто задаваемых вопросов снова и снова появляются плохие новости: подтверждается, что Escape From Tarkov не будет поддерживать Steam Deck или Family Sharing в Steam.

На странице Escape From Tarkov в Steam также были опубликованы системные требования финальной версии игры. Хотя минимальные системные требования вполне разумны, рекомендуемые требуют мощного ПК, которого, вероятно, не будет у многих игроков.

Системные требования

Минимальные:

ОС: Windows 10

Процессор: AMD Ryzen 5 3600 или аналогичный

Оперативная память: 16 ГБ ОЗУ

Видеокарта: GTX 1660 или аналогичная.

DirectX: версия 11

Рекомендуемые: