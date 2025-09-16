Разработчики Escape From Tarkov указали 64 ГБ ОЗУ и RTX 4070 в качестве рекомендованных требований в Steam

Escape From Tarkov официально выходит в Steam, и страница игры уже доступна на самой популярной торговой площадке для ПК. Однако есть и плохие новости: вам придётся купить игру снова, чтобы играть в Steam, а не через лаунчер Battlestate Games.
Хотя открытие страницы в Steam — отличная новость, раздел часто задаваемых вопросов, сопровождающий анонс, не столь позитивен. В нём говорится, что всем, у кого уже есть Escape From Tarkov, потребуется заново купить её через Steam, чтобы играть на платформе. Если у вас уже есть учётная запись, вы можете просто купить стандартную версию в Steam, и, привязав учётную запись, вы сохраните доступ к самому дорогому из приобретённых ранее изданий. Однако без покупки в Steam вы не сможете играть на платформе.
В разделе часто задаваемых вопросов снова и снова появляются плохие новости: подтверждается, что Escape From Tarkov не будет поддерживать Steam Deck или Family Sharing в Steam.
На странице Escape From Tarkov в Steam также были опубликованы системные требования финальной версии игры. Хотя минимальные системные требования вполне разумны, рекомендуемые требуют мощного ПК, которого, вероятно, не будет у многих игроков.
Системные требования
Минимальные:
- ОС: Windows 10
- Процессор: AMD Ryzen 5 3600 или аналогичный
- Оперативная память: 16 ГБ ОЗУ
- Видеокарта: GTX 1660 или аналогичная.
- DirectX: версия 11
Рекомендуемые:
- ОС: Windows 11
- Процессор: Intel Core i7-14700F или лучше
- Оперативная память: 64 ГБ ОЗУ
- Видеокарта: RTX 4070 или лучше.
- DirectX: версия 11
Достойной игре, достойные системные требования.
Таркова правда это не касается
64гб озу, это локация "Улицы Таркова" с настройками на максималке.
Объясняю залётным.
"Улицы Таркова" - очень большая локация.
Как батлфилд умудряется идти на скромных ПК и иметь лучше графику?
Очень просто.
В батле нельзя собирать оружие и броники по частям. Настолько детально, как в таркове.
Нельзя отстреливать части тела. Глаза, уши, шея, пах и т.д.
Бронипластины не ловят пули по отдельности.
Нет балистики.
Патроны не имеют разную скорость, массу, настильность, проникающую способность.
Нет переломов, кровотечений разной степени и т.д.
В батле лут не раскидан по локации.
Графика в таркове отличная, протри глаза.
Что я тебе объясняю, ты же просто тролль
Ну что жрите баяновские калоеды
А чё не 128
Можно вообще 300, и видеокарту как у тракториста.
64 ГБ ОЗУ