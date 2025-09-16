ЧАТ ИГРЫ
Escape from Tarkov 27.07.2017
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, MMO, От первого лица
Разработчики Escape From Tarkov указали 64 ГБ ОЗУ и RTX 4070 в качестве рекомендованных требований в Steam

monk70 monk70

Escape From Tarkov официально выходит в Steam, и страница игры уже доступна на самой популярной торговой площадке для ПК. Однако есть и плохие новости: вам придётся купить игру снова, чтобы играть в Steam, а не через лаунчер Battlestate Games.

Хотя открытие страницы в Steam — отличная новость, раздел часто задаваемых вопросов, сопровождающий анонс, не столь позитивен. В нём говорится, что всем, у кого уже есть Escape From Tarkov, потребуется заново купить её через Steam, чтобы играть на платформе. Если у вас уже есть учётная запись, вы можете просто купить стандартную версию в Steam, и, привязав учётную запись, вы сохраните доступ к самому дорогому из приобретённых ранее изданий. Однако без покупки в Steam вы не сможете играть на платформе.

В разделе часто задаваемых вопросов снова и снова появляются плохие новости: подтверждается, что Escape From Tarkov не будет поддерживать Steam Deck или Family Sharing в Steam.

На странице Escape From Tarkov в Steam также были опубликованы системные требования финальной версии игры. Хотя минимальные системные требования вполне разумны, рекомендуемые требуют мощного ПК, которого, вероятно, не будет у многих игроков.

Системные требования

Минимальные:

  • ОС: Windows 10
  • Процессор: AMD Ryzen 5 3600 или аналогичный
  • Оперативная память: 16 ГБ ОЗУ
  • Видеокарта: GTX 1660 или аналогичная.
  • DirectX: версия 11

Рекомендуемые:

  • ОС: Windows 11
  • Процессор: Intel Core i7-14700F или лучше
  • Оперативная память: 64 ГБ ОЗУ
  • Видеокарта: RTX 4070 или лучше.
  • DirectX: версия 11
Достойной игре, достойные системные требования.
Таркова правда это не касается

64гб озу, это локация "Улицы Таркова" с настройками на максималке.

Объясняю залётным.
"Улицы Таркова" - очень большая локация.

Barred Длинный ник чтобы не запо

Как батлфилд умудряется идти на скромных ПК и иметь лучше графику?

Длинный ник чтобы не запо Barred

Очень просто.
В батле нельзя собирать оружие и броники по частям. Настолько детально, как в таркове.
Нельзя отстреливать части тела. Глаза, уши, шея, пах и т.д.
Бронипластины не ловят пули по отдельности.
Нет балистики.
Патроны не имеют разную скорость, массу, настильность, проникающую способность.
Нет переломов, кровотечений разной степени и т.д.
В батле лут не раскидан по локации.
Графика в таркове отличная, протри глаза.

Что я тебе объясняю, ты же просто тролль

HALSIN

Ну что жрите баяновские калоеды

Aleksey Aleshka

А чё не 128

Рикочико

Можно вообще 300, и видеокарту как у тракториста.

AndruhaGruz

64 ГБ ОЗУ

