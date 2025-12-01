Разработчики Escape from Tarkov задумались о портировании игры на Xbox Series и PS5

Выпуск версии 1.0 Escape from Tarkov для ПК стал важной вехой для одного из самых "сложных" шутеров последнего десятилетия. После завершения длительного периода раннего доступа команда Battlestate Games начинает смотреть за пределы компьютерной экосистемы, открывая дверь для возможности, о которой игроки мечтали в течение многих лет.

Возникает очевидный вопрос: доберется ли Tarkov до консолей? И на этот раз официальный ответ не оставляет места для сомнений: да, студия серьезно рассматривает эту возможность, хотя разработка еще не началась.

Никита Буянов (директор игры) открыто признал, что Battlestate Games изучает возможность портирования игры для PS5 и Xbox Series X|S, но уточнил, что проект еще не находится в активной фазе. Сама идея обусловлена глубокими изменениями в дизайне игры: перенос Tarkov на консоли потребует пересмотра ее механики с нуля, особенно в связи с необходимостью полной реализации управления с помощью контроллера на ПК и консолях.

Буянов объясняет, что полная совместимость с геймпадом — это не просто техническая настройка, а задача, которая влияет на темп боя, управление инвентарем и точность — элементы, определяющие идентичность Tarkov. Если проект в конечном итоге будет реализован, студии придется адаптировать игровой опыт, не утратив суть игры, что означает долгую работу.

Выход игры на консолях соответствует текущему этапу проекта: после девяти лет разработки и уже доступной версии 1.0 Battlestate Games может обратить внимание на новые платформы, включая возможное появление на Switch 2, если консоль впишется в их планы. На данный момент нет конкретных дат и сроков, но заинтересованность есть, и возможность выхода уже не кажется такой далекой.