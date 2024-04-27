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Escape from Tarkov 27.07.2017
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, MMO, От первого лица
7.5 2 038 оценок

Разработчики Helldivers 2 и DayZ высмеяли новое издание Escape From Tarkov

Talendor3
Новости

Напомним, что ранее для Escape from Tarkov представили новое издание «The Unheard Edition», стоимостью 11 000 рублей (и это без комиссии).
Разработчики Helldivers 2 и DayZ решили пройтись по Escape From Tarkov и словам Никиты Буянова про «true belivers» (истинно верующих в Тарков). Вестники демократии выкатили «супервыгодный» сет с увеличенными карманами всего за 250 SC. А разработчики DayZ пошли ещё дальше и выложили стартовый Loot Bundle за $250, но увы, его не смогли продать всем – слишком дорого и технически сложно.

Истинно верующие могут приобрести CM-21 Trench Paramedic всего за 250 SC, отличающийся увеличенным размером кармана и дополнительными стимуляторами! (Не доступно бесплатно для Суперграждан).
Стартовый Loot Bundle за $250 для DayZ распродан. Издание лимитировано, так как мы не можем раздать всем желающим — это слишком дорого и технически сложно. Истинно верующие смогут пользоваться этим набором в течение 6 месяцев.
9
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
LUCIFER_AGGRESSOR

Да вот не похер, хотят скуфы играть в это, пусть играют

2
nadograda

Хозяин - барин. Можно и по 1000$ продавать. Однако, возникает вопрос: как много людей захотят это купить?

1
gadhi x aka

Да ладно. подпивасы купят издание и все
И дальше их геймплей будет составлять из одного кемперства :)

0
borsic

Разраб dayz не выделывались, 4 месяца на обнову в которой 2 шмотки и винтовку добавили
и пяток исправлений позорище, мододелы такое за неделю делают.

-1