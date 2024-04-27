Разработчики Helldivers 2 и DayZ высмеяли новое издание Escape From Tarkov

Напомним, что ранее для Escape from Tarkov представили новое издание «The Unheard Edition», стоимостью 11 000 рублей (и это без комиссии).
Разработчики Helldivers 2 и DayZ решили пройтись по Escape From Tarkov и словам Никиты Буянова про «true belivers» (истинно верующих в Тарков). Вестники демократии выкатили «супервыгодный» сет с увеличенными карманами всего за 250 SC. А разработчики DayZ пошли ещё дальше и выложили стартовый Loot Bundle за $250, но увы, его не смогли продать всем – слишком дорого и технически сложно.
Истинно верующие могут приобрести CM-21 Trench Paramedic всего за 250 SC, отличающийся увеличенным размером кармана и дополнительными стимуляторами! (Не доступно бесплатно для Суперграждан).
Стартовый Loot Bundle за $250 для DayZ распродан. Издание лимитировано, так как мы не можем раздать всем желающим — это слишком дорого и технически сложно. Истинно верующие смогут пользоваться этим набором в течение 6 месяцев.
Да вот не похер, хотят скуфы играть в это, пусть играют
Хозяин - барин. Можно и по 1000$ продавать. Однако, возникает вопрос: как много людей захотят это купить?
Да ладно. подпивасы купят издание и все
И дальше их геймплей будет составлять из одного кемперства :)
Разраб dayz не выделывались, 4 месяца на обнову в которой 2 шмотки и винтовку добавили
и пяток исправлений позорище, мододелы такое за неделю делают.