Reshala стал первым боссом в Escape from Tarkov с 100% шансом появления на неделю

Battlestate Games изменила шанс появления босса Решала на локации «Таможня» в Escape from Tarkov. Теперь он будет появляться в каждом рейде с вероятностью 100%, что делает это время идеальным для выполнения связанных с ним заданий.
Это первое подобное событие в рамках ротации боссов с 100% шансом появления, предложенной сообществом несколько недель назад. Разработчики пообещали реализовать эту идею после завершения недавнего ивента «Лабиринт» и теперь выполнили обещание.
В социальных сетях студия опубликовала пост с изображением «поляроидного» снимка босса и надписью «Weekly» (еженедельно).
Игроки рады, что событие учитывает и PvE-сообщество. Ранее глава студии Никита Буянов отмечал, что аудитория игры делится примерно поровну между PvE и PvP, но первые часто остаются без внимания в ивентах.
Напомним, недавно PvE-игроки расстроились из-за необходимости сброса прогресса для доступа к контенту версии 1.0, выход которой запланирован на этот год.
Лучше бы киллу дали.
А смысл? 30% шанс у остальных боссов вполне приемлем. Аша/свд и сж6 в зубы и полетел
Для остальных может приемлем, а искать киллу с 30% шансом по всему тц и умереть от рандомного плевка в глаза такое себе, а убить надо 100 раз.
"Надо"? Ну раз надо так надо. У тебя самый длинный вайп по факту - бегай хоть убегайся. Его по всему ТЦ искать и не надо, он щас более предсказуемо сидит обычно. Не забываем что шанс спавна повышается на некоторый процент со временем.