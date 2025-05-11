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Escape from Tarkov 27.07.2017
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, MMO, От первого лица
7.5 2 380 оценок

Reshala стал первым боссом в Escape from Tarkov с 100% шансом появления на неделю

Simple Jack Simple Jack

Battlestate Games изменила шанс появления босса Решала на локации «Таможня» в Escape from Tarkov. Теперь он будет появляться в каждом рейде с вероятностью 100%, что делает это время идеальным для выполнения связанных с ним заданий.

Это первое подобное событие в рамках ротации боссов с 100% шансом появления, предложенной сообществом несколько недель назад. Разработчики пообещали реализовать эту идею после завершения недавнего ивента «Лабиринт» и теперь выполнили обещание.

В социальных сетях студия опубликовала пост с изображением «поляроидного» снимка босса и надписью «Weekly» (еженедельно).

Игроки рады, что событие учитывает и PvE-сообщество. Ранее глава студии Никита Буянов отмечал, что аудитория игры делится примерно поровну между PvE и PvP, но первые часто остаются без внимания в ивентах.

Напомним, недавно PvE-игроки расстроились из-за необходимости сброса прогресса для доступа к контенту версии 1.0, выход которой запланирован на этот год.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
borsic

Лучше бы киллу дали.

Hevin

А смысл? 30% шанс у остальных боссов вполне приемлем. Аша/свд и сж6 в зубы и полетел

borsic Hevin

Для остальных может приемлем, а искать киллу с 30% шансом по всему тц и умереть от рандомного плевка в глаза такое себе, а убить надо 100 раз.

Hevin borsic

"Надо"? Ну раз надо так надо. У тебя самый длинный вайп по факту - бегай хоть убегайся. Его по всему ТЦ искать и не надо, он щас более предсказуемо сидит обычно. Не забываем что шанс спавна повышается на некоторый процент со временем.