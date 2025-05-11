Reshala стал первым боссом в Escape from Tarkov с 100% шансом появления на неделю

Battlestate Games изменила шанс появления босса Решала на локации «Таможня» в Escape from Tarkov. Теперь он будет появляться в каждом рейде с вероятностью 100%, что делает это время идеальным для выполнения связанных с ним заданий.

Это первое подобное событие в рамках ротации боссов с 100% шансом появления, предложенной сообществом несколько недель назад. Разработчики пообещали реализовать эту идею после завершения недавнего ивента «Лабиринт» и теперь выполнили обещание.

В социальных сетях студия опубликовала пост с изображением «поляроидного» снимка босса и надписью «Weekly» (еженедельно).

Игроки рады, что событие учитывает и PvE-сообщество. Ранее глава студии Никита Буянов отмечал, что аудитория игры делится примерно поровну между PvE и PvP, но первые часто остаются без внимания в ивентах.

Напомним, недавно PvE-игроки расстроились из-за необходимости сброса прогресса для доступа к контенту версии 1.0, выход которой запланирован на этот год.