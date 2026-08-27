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Escape from Tarkov 27.07.2017
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, MMO, От первого лица
7.4 2 712 оценок

"Сначала разберись с Тарковом": Автора Escape From Tarkov Никиту Буянова раскритиковали за поддержку Rockstar

IKarasik IKarasik

Глава Battlestate Games Никита Буянов поддержал Rockstar Games после очередной публикации утечек GTA VI, однако его комментарий быстро вызвал критику со стороны игроков.

После заявления Rockstar о ситуации с утечками Буянов решил выступить в защиту коллег по индустрии. Однако часть пользователей восприняла это неоднозначно и вместо обсуждения GTA VI напомнила разработчику о проблемах Escape from Tarkov.

В комментариях ему советовали сначала разобраться с собственной игрой, а некоторые игроки указывали на претензии к Battlestate Games и прошлые скандалы вокруг Таркова. Другие, напротив, отмечали, что Буянов лишь высказал поддержку Rockstar и эти темы напрямую между собой не связаны.

На фоне обсуждения особенно активно вспоминали заявления и решения Battlestate Games, связанные с читерами, маркетингом и развитием Escape from Tarkov. В итоге публикация Буянова превратилась в очередной спор уже не столько об утечках GTA VI, сколько о состоянии самого Таркова.

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Комментарии:  11
Ваш комментарий
Arlekino0

А че ему с ним разбираться, она зарелизился, хоть как то начал монетизироваться, свои хомячки есть которые жрут кактус вечно гундят но играют.
По мне так идеальный современный продукт, да кривой и косой но за счет набитой базы игроков рабочий, прям как гта xdd

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CHAOS1

с чем он должен разбираться? с багами? ничего совершенного нет, на кривом бесплатном движке сделал лучший шутер за всю историю, который не надоедает за все свое существование, ни колда ни батла так не цепляют, а там бюджеты немножко другие.

что там дальше, читеры замучали? собрались и предложили способ заработка на игре, допустим вот мы сколько то тысяч игроков, готовы платить такую то сумму в месяц, сделайте нам вип версию на отдельных серверах, стабильных и с жестким мониторингом читаков. а то только ныть как тот же гопстер: "давайте напишем буянову чтобы посадил специального человека который будет общаться с комьюнити", но конечно же за чей то счёт, только не мой, я вот купил 11 лет назад игру за 1500р, и теперь мне должны всю жизнь бесплатно в игру новый контент завозить, с читаками вопрос решать и серваки лучшие предоставить, а я буду только ныть какая игра плохая, но буду продолжать играть, недовольные будут всегда, и никогда игру идеальной не сделаешь чтобы всем нравилось и ни одной претензии не было

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