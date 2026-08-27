"Сначала разберись с Тарковом": Автора Escape From Tarkov Никиту Буянова раскритиковали за поддержку Rockstar

Глава Battlestate Games Никита Буянов поддержал Rockstar Games после очередной публикации утечек GTA VI, однако его комментарий быстро вызвал критику со стороны игроков.

После заявления Rockstar о ситуации с утечками Буянов решил выступить в защиту коллег по индустрии. Однако часть пользователей восприняла это неоднозначно и вместо обсуждения GTA VI напомнила разработчику о проблемах Escape from Tarkov.

В комментариях ему советовали сначала разобраться с собственной игрой, а некоторые игроки указывали на претензии к Battlestate Games и прошлые скандалы вокруг Таркова. Другие, напротив, отмечали, что Буянов лишь высказал поддержку Rockstar и эти темы напрямую между собой не связаны.

На фоне обсуждения особенно активно вспоминали заявления и решения Battlestate Games, связанные с читерами, маркетингом и развитием Escape from Tarkov. В итоге публикация Буянова превратилась в очередной спор уже не столько об утечках GTA VI, сколько о состоянии самого Таркова.