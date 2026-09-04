Создатели Escape from Tarkov открывают собственное издательское направление

Студия Battlestate Games, известная по хардкорному шутеру Escape from Tarkov, объявила о запуске нового направления — теперь компания займётся не только разработкой собственных игр, но и их изданием. Об этом стало известно во время FPS Games Show, организованного студией BULKHEAD.

За последнее десятилетие Battlestate Games добилась заметного успеха в жанре extraction-шутеров благодаря Escape from Tarkov. Игра считается одним из главных проектов, повлиявших на развитие этого направления, а теперь разработчики хотят использовать накопленный опыт, чтобы помогать другим студиям выпускать свои проекты.

В компании заявили, что заинтересованы в «хардкорных проектах», которые могут оказаться слишком нишевыми или рискованными для традиционных издателей. Речь идёт об играх, рассчитанных не на максимально широкую аудиторию, а на конкретных игроков, готовых к сложному игровому процессу и необычным решениям.

Battlestate Games приглашает разработчиков самых разных масштабов обращаться к компании со своими проектами. При этом подробности о первых играх, которые могут выйти под новым издательским брендом, пока не раскрываются.

Судя по всему, запуск издательского направления стал частью более масштабного расширения деятельности Никиты Буянова. Ранее в этом году он представил новый научно-фантастический хардкорный шутер Fragmentary Order, который разрабатывает его новая студия Rant Gaming. В её состав вошли бывшие сотрудники Battlestate Games.

Пока неизвестно, какие именно проекты Battlestate Games собирается издавать и когда состоятся первые релизы. Однако с учётом популярности Escape from Tarkov новое направление может привлечь внимание разработчиков, которым сложно найти издателя для необычных и требовательных игр.