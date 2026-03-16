Создатели Escape from Tarkov смягчили спорное обновление системы прицеливания

Студия Battlestate Games продемонстрировала обновлённую механику прицеливания для Escape from Tarkov. Глава компании, Никита Буянов, опубликовал демонстрационное видео в социальных сетях, подробно показав изменения, направленные на более реалистичное обращение с оружием.

Первая версия системы вызвала волну критики. Многие игроки посчитали, что разработчики добавляют «реализм ради реализма», усложняя управление без заметной пользы для геймплея. Фанаты также отмечали, что студии стоило бы сосредоточиться на улучшении существующих механик, вместо того чтобы вводить новые, спорные функции.

Позже Буянов представил вторую версию прицеливания. В обновлённом варианте механика стала более плавной и естественной, что вызвало более позитивную реакцию части сообщества. Тем не менее значительная часть игроков остаётся скептичной, задаваясь вопросом о реальной необходимости таких изменений.

Разработчики подчёркивают, что новая система пока тестируется только на экспериментальном сервере ETS. Это площадка для ранних испытаний функций, и нет гарантий, что изменения появятся в основной версии Escape from Tarkov. Тем не менее студия обещает внимательно прислушиваться к обратной связи, чтобы найти баланс между реализмом и удобством игры.